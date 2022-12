Zmeny v Sme rodina? Taraba si vie predstaviť komunikáciu s Kollárom o posilnení konzervatívnych síl strane

Chce byť slobodný

Nechcú, aby hlasy prepadli

Čakajú na príspevky zo štátneho rozpočtu

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba zo strany Život – Národná strana (Život-NS) si vie predstaviť, že by s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom komunikoval o posilnení konzervatívnych síl v hnutí.Poslanec to uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. Dodal, že Kollár patrí medzi politikov, s ktorými sa dá normálne komunikovať a keď sa na niečom dohodnú, tak to platí.„Zatiaľ túto diskusiu však nevedieme. Myslím si, že v tejto chvíli Sme rodina nemá dôvod viesť tieto debaty a zatiaľ ich nechcem viesť ani ja," dodal. Dôvodom podľa Tarabu je, že chce byť slobodný, pretože určitá forma nejakých záväzkov znamená, že by sa musel správať stranícky.„V tejto fáze sa správame tak, ako poslancom prináleží, čiže hlasujeme podľa vlastných svedomí a vedomí," doplnil.Taraba o možnom spájaní síl uvažuje aj na základe výsledku posledného prieskumu, z ktorého podľa jeho slov vyplýva, že Život-NS by volilo 2,8 percenta voličov.„Myslím si, že je to dosť zaujímavý predpoklad na to, aby sme viedli debaty s národnými stranami, ktoré sú na scéne a debaty budeme akcelerovať podľa toho, kedy voľby budú. Určite nemáme za cieľ, aby hlasy prepadli," tvrdí Taraba.V diskusnej relácii taktiež uviedol, že jedným z dôvodov, prečo niektoré politické strany nechcú predčasné voľby je, že ešte majú dostať príspevky zo štátneho rozpočtu.„Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko nechce predčasné voľby, pretože v júni by mali dostať príspevok," uviedol poslanec a dodal, že nepatrí do kategórie ľudí, ktorých životný vrchol je zarábať v parlamente poslanecký plat.