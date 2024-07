Zmeny v Trestnom zákone vytvárajú podľa SaS dva typy korupcie, Majerský hovorí o „spackanej“ novele

Amnestia pre ľudí blízkym vláde

Dôkaz, že sme mali pravdu

Zmeny prijali v skrátenom legislatívnom konaní

16.7.2024 (SITA.sk) - Zmeny v Trestnom zákone vytvárajú dva typy korupcie . Korupcia v súvislosti s použitím prostriedkov z Európskej únie (EÚ) sa bude trestať prísnejšie, korupcia na národnej úrovni zas menej prísne.Tým podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga Smer-SD ) dáva najavo, že peniaze od EÚ budú chrániť, pretože to od nich požadujú, ale peniaze slovenských občanov sa „kľudne môžu rozkrádať". Šéf liberálov tak reagoval po hlasovaní o novele Trestného zákona pre médiá.Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je toho názoru, že rozsiahla zmena Trestného zákona prijatá ešte vo februári tohto roku mala za cieľ dať ľuďom blízkym vláde amnestiu, skrátiť tresty a premlčacie lehoty.„O tom to celé bolo od začiatku. Popri tom vyšli v ústrety mnohým ďalším podvodníkom, zlodejom, kriminálnikom práve tým, že im znížili tresty a skrátili premlčacie lehoty," povedal pre médiá.Líder progresívcov pripomenul, že od začiatku upozorňovali na tom, že vláda navrhnutými zmenami ohrozuje čerpanie eurofondov. Vláda na margo toho však tvrdila, že opozícia len straší.„Táto mimoriadna schôdza je najlepším dôkazom toho, že sme mali pravdu a pravdu mali všetci odborníci, ktorí vládu upozorňovali, že ohrozuje eurofondy a teraz po šiestich mesiacoch musela vládna väčšina priznať, že to mali zle a bolo to potrebné napraviť," dodal.Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský pre médiá vysvetlil, prečo sa ako opozícia jednotne zdržali hlasovanie o vládnej novele Trestného zákona.„Celá táto novela bola spackaná. Máme na Slovensku zákon, ktorý bol za osem mesiacov päťkrát novelizovaný? Asi nie, a to bola hlavná príčina," tvrdí predseda kresťanských demokratov.Poslanci parlamentu schválili vládnu novelu Trestného zákona a modifikovali tak oblasť poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ) v zákone. Zmeny sa zároveň prijímali v skrátenom legislatívnom konaní.Ako vyplýva z novely, obligatórny trest odňatia slobody sa na základe dohody s Európskou komisiou bude uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov.Odňatím slobody na šesť mesiacov až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak priamo alebo cez sprostredkovateľa verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi nenáležitú výhodu v súvislosti s postavením alebo funkciou verejného činiteľa vo vzťahu k nenáležitej výhode hodnoty veľkého rozsahu.Do Trestného zákona sa zároveň zavádza úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby, ktorá sa s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ týka trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.