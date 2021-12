Zmeny v zákone o strelných zbraniach majú zamedziť ich zneužívaniu, najmä na terorizmus

Doba platnosti zbrojnej licencie sa skracuje z neurčitej doby na päť rokov. Doba platnosti zbrojného preukazu zostáva desať rokov, pričom raz za päť rokov sa bude preverovať bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu a podmienka pobytu na území SR.

Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive , ktorú dnes podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci parlamentu odobrili predmetnú novelu 2. decembra.

Zamedzenie zneužívaniu

Presné podmienky

14.12.2021 (Webnoviny.sk) -Prijaté zmeny majú zamedziť zneužívaniu strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi . Novela reaguje na európsku smernicu, ktorou sa medzi zbrane kategórie A, teda zakázané zbrane, zaraďujú ďalšie druhy.Ide o zbrane, ktoré sú podľa súčasného znenia zákona zaradené v nižších kategóriách. Sú to napríklad zbrane s veľkou kapacitou, teda na 10 alebo 20 nábojov.Zbrane kategórie A, B, C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D, sa ponechajú v ich pôvodných kategóriách z dôvodu, že tieto zbrane boli jednoduchou úpravou opätovne sfunkčnené a boli použité pri teroristických činoch.Držiteľom zbrojných preukazov skupiny F (na múzejné a zberateľské účely) sa umožní z vybraných zbraní kategórie A, B a C streľba za presne stanovených podmienok.Spomedzi zakázaných doplnkov zbrane sa čo najskôr vylúči zameriavač skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie. Podľa odôvodnenia tohto návrhu použitie takzvaného nočného videnia pri love diviačej zveri bude významnou pomôckou v boji s africkým morom ošípaných.