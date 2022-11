Zmerať si tep, tlak, kyslík, či stres a spojiť sa s lekárom 24/7 môžete cez svoj telefón

Meriame vo veľkom, často ale nesprávne

Výhody lekára na telefóne

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Takzvané "selfíčka" sa tešia mimoriadnej obľube. Fotíme sa kedykoľvek a kdekoľvek, s rodinou, s priateľmi, či s domácimi miláčikmi. Telemedicína však posúva možnosti, ako využiť náš telefón na veci, ktoré nám pomáhajú sledovať naše zdravie, či dokonca nám môžu zachrániť život. Vďaka nemu si už vieme za pár sekúnd urobiť aj tzv. "zdravotnú selfie". Telemedicínska aplikácia MEDDI BioScan umožňuje zmerať si základné zdravotné parametre ako krvný tlak, tepovú frekvenciu, obsah kyslíka v krvi, či úroveň duševného stresu. A to všetko len za pomoci kamery v telefóne a podobným spôsobom ako by sme si robili selfie. Apka v mobile nám pohodlne nahradí tlakomer, či dokonca oxymeter, ktorý sa stal počas pandémie súčasťou mnohých domácich lekárničiek. Navyše zmeria zdravotné hodnoty presnejšie, ako by ste to urobili sami."Tlakomer, či oxymeter už doma máme, často ich však nepoužívame správne, prípadne nevieme presne čítať namerané hodnoty. MEDDI BioScan urobí všetko za nás. Stačí na seba otočiť fotoaparát a nechať robiť aplikáciu svoju prácu. Ak si viete urobiť cez mobil selfíčko, potom viete používať aj BioScan,"potvrdzuje Jiří Pecina, zakladateľ a CEO telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub . Princíp, na ktorom sken funguje, sa volá fotopletyzmografia. Kamera v telefóne umožňuje zmerať si základné zdravotné hodnoty bez nutnosti pripojenia akéhokoľvek ďalšieho prídavného zariadenia. Netreba však zabudnúť na vypnutie módu šetrenia batérie. "Vstavaný laser v čelnej strane telefónu dokáže v kombinácii s fotoaparátom veľmi presne zamerať pružnosť stien ciev i to, akú farbu majú naše červené krvinky," hovorí o unikátnej novinke, ktorá je dostupná už aj Slovákom, expert na telemedicínu. Presnosť meraní je až 99,5% a spoločnosť ju testovala v spolupráci s lekármi.MEDDI BioScan je súčasťou telemedicínskej aplikácie MEDDI app, ktorá nás dokáže spojiť s lekárom 24/7, z akéhokoľvek miesta, doma, v práci, či na dovolenke. Neodpovedá naprogramovaný robot, ale skutočný lekár, všeobecný, ale aj pediater, s ktorým môžete komunikovať prostredníctvom chatu, hovoru alebo videohovoru. V prípade neakútnych zdravotných problémov aplikácia dokáže nahradiť zbytočné cestovanie za lekárom a vyčkávanie v čakárňach. MEDDI app je nielen počas sviatkov nenahraditeľným rýchlym spojením s lekárom. "Som rodič a určite nie som jediný, kto sa snažil niekedy zohnať narýchlo lekára, v strese a s plačúcim dieťaťom. Predstavte si, že je neskoro večer alebo skoro ráno, víkend, sviatok a vaše dieťa začne o niečo horšie dýchať a vy neviete, či je to vážnejšie alebo je to len nejaká menšia alergia, začínajúca chrípka, angína alebo len obyčajné prechladnutie. Ambulancia vášho pediatra je zatvorená. Vy ale situáciu potrebujete riešiť okamžite. Skočíte do auta a pôjdete na pohotovosť? Sú však oblasti, kde pohotovostný lekár nie je. Takže budete merať aj desiatky kilometrov do najbližšej nemocnice. A pritom to môžete za pár minút vyriešiť telefonicky s našim lekárom v online službe. Žijeme v dobe, keď už aj malé dieťa dokáže poslať z dovolenky fotku alebo video a je nelogické, ak by sme sa rovnakou, len lepšie zabezpečenou cestou nemohli spojiť okamžite s lekárom, keď to potrebujeme" hovorí o výhodách MEDDI app Jiří Pecina. Prostredníctvom aplikácie si môžeme s lekárom vzájomne preposielať potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje lekárom viesť e-kartotéku a ani na druhý názor lekára nemusíme čakať niekoľko dní, či týždňov.Spoločnosť MEDDI hub je držiteľom certifikátu ISO 13486 - systému riadenia kvality pre výrobcov zdravotníckych pomôcok. Aplikácia MEDDI app funguje od roku 2016 a v súčasnosti ju používa viac ako 5000 lekárov a státisíce bežných ľudí v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, ale aj v Latinskej Amerike. Ozbrojené sily Peru zvažujú jej využívanie na svojich námorných a riečnych lodiach. Stiahnutie MEDDI app a vyskúšanie spojenia s lekárom je zadarmo. Je jedno, kde ste poistený. Rozšírené verzie za niekoľko eur umožňujú rodičom pridať si na jeden účet až štyri deti. Lekári majú vždy bezplatný prístup. Všetci užívatelia majú k dispozícií non-stop technickú podporu na telefónnom čísle +421 221 025 382. Viac na www.meddi.com/sk Informačný servis