Zmiernenie koronakrízy stálo Rakúsko už takmer 50 miliárd eur, najviac peňazí išlo na kurzarbeit

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Núdzové opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy stáli Rakúsko doteraz takmer 50 miliárd eur. Ďalších 11 miliárd smerovalo do dlhodobejších ekonomických stimulov. Najväčšiu položku predstavoval takzvaný kurzarbeit , teda príspevky ku mzdám zamestnancov so skrátenými úväzkami v celkovej sume 13,5 miliardy eur.Nasledujú dotácie fixných nákladov firiem vo výške 12 miliárd eur. Garancie úverov a záväzkov stáli verejné financie 8 miliárd eur. Tri miliardy získali samosprávy a ďalšie dve vyplácali z fondu na pomoc v mimoriadnych situáciách. Vyplýva to z prepočtov, ktoré zverejnil v pondelok ekonomický inštitút WIFO.Podporu z prvého balíka pomoci v hodnote štyri miliardy eur začali vyplácať 15. marca, teda v deň, keď v Rakúsku vstúpil do platnosti prvý lockdown. Opatrenia a rámce pre ich uplatňovanie sa postupne rozširovali. V peňažnom vyjadrení ich hodnota vzrástla na 49,6 miliardy eur, čo predstavuje 12,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) za uplynulý rok.