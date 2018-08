ZMIZLI BEZ STOPY: Polícia pátra po týchto mladých ľuďoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 30. augusta (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnej 22-ročnej Petre Škrteľovej z Handlovej. Škrteľová odišla 10. augusta popoludní z miesta svojho trvalého bydliska na neznáme miesto, odvtedy sa nikomu zo svojej rodiny neozvala a nepodala o sebe žiadnu správu.Nezvestnosť ženy nahlásil na polícii jej otec ešte 17. augusta, informovala vo štvrtok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.Handlovčanka je vysoká asi 170 centimetrov, štíhlej postavy. Má čierne rovné po lopatky dlhé vlasy a hnedé oči. Na sebe mala naposledy oblečené čierne šaty.Policajti žiadajú občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 16-ročnom Matúšovi Pavlovi Nehézovi zo Zemianskych Kostolian (okres Prievidza). Nehéz odišiel z domu na neznáme miesto ešte 23. augusta popoludní, odvtedy sa nikomu zo svojej rodiny neozval a nepodal o sebe žiadnu správu. Mobilný telefón má vypnutý.Nezvestnosť mladíka nahlásil 24. augusta na polícii jeho otec, informovala ďalej vo štvrtok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.Matúš Pavel je vysoký asi 190 centimetrov, chudej postavy. Má svetlohnedé krátke vlasy a zelené oči. Naposledy mal oblečené čierne tričko so žltým nápisom Amsterdam, hnedé nohavice, so sebou mal čiernu šiltovku so zeleným šiltom. Obuté mal červené tenisky. Mal tiež náramky na rukách, jeden pletený hrubý so žltým logom kapely Wu-Tang Clan a druhý čierny s korálikmi s nápisom NIKE. Na krku mal hnedé korále s veľkým bielym zubom a mal červenú šatku s bielymi bodkami, ktorú mal buď na ruke, nohe, alebo na hlave.vyzvala Antalová.