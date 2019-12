Zmizlo vojenské lietadlo s 38 osobami

Lietadlo Tupolev Foto: Wkipedia.org Foto: Wkipedia.org

Santiago 10. decembra (TASR) - Vojenské lietadlo s 38 osobami na palube zmizlo v pondelok po vzlietnutí z južnej časti Čile, odkiaľ malo letieť na základňu na Antarktíde. Oznámili to čilské vzdušné sily, ktorých vyhlásenie citovali tlačové agentúry AFP a AP.Vojenské dopravné lietadlo typu Lockheed C-130 Hercules odštartovalo o 16.55 h miestneho času (20.55 h SEČ) z mesta Punta Arenas v Patagónii. Smerovalo na čilskú antarktickú Základňu prezidenta Eduarda Freia Montalvu. V lietadle sa nachádzalo 17 členov posádky a 21 cestujúcich vrátane troch civilistov.Vzdušné sily uviedli, že s lietadlom o 18.13 h miestneho času (22.13 h SEČ) stratili rádiové spojenie, na čo armáda vyhlásila poplach a aktivizovala pátracie a záchranné skupiny.Prepravovaný personál mal na základni skontrolovať potrubie slúžiace na zásobovanie palivom a ďalšie zariadenia.Čilský prezident Sebastián Piňera oznámil prostredníctvom Twitteru, že spolu s ministrami obrany a vnútra prišiel do centrály vzdušných síl, kde sleduje vývoj udalostí. Generál Eduardo Mosqueira uviedol pre miestne médiá, že pátranie pomocou lode prebieha v oblasti, kde sa lietadlo nachádzalo v čase straty spojenia, približne na polceste medzi Punta Arenas a Základňou prezidenta Eduarda Freia Montalvu.Podľa Mosqueira v súvislosti so zmiznutím nezachytili žiadne núdzové signály.