Zmluva na prevádzku mýta v ČR je platná, tvrdí český minister dopravy

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Viedeň 26. septembra (TASR) - Český minister dopravy Dan Ťok a Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) kritizovali novú námietku rakúskej firmy Kapsch TrafficCom proti dohode o novom prevádzkovateľovi mýta.Rakúšania totiž podali návrh na zneplatnenie nedávno podpísanej zmluvy na prevádzku mýtneho systému s konzorciom CzechToll a SkyToll. Kapsch so svojou sťažnosťou na protimonopolnom úrade neuspeje, uviedol podľa českých médií Ťok. Argumenty, ktoré Kapsch predložil, sú podľa nehonapísal Ťok na Twitteri. Pre Českú televíziu povedal, že ministerstvo dopravy podpísalo s víťazným konzorciom SkyToll/CzechToll zmluvu, ktorá je platná. Vypísanie tendra bolo podľa Ťoka transparentné.ÚOHS odmietol tvrdenia generálneho riaditeľa spoločnosti Kapsch ČR Karla Feixa, podľa ktorých úrad rozhodol na základe politickej objednávky. Postup bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, so správnym poriadkom a ďalšími predpismi, uviedol hovorca ÚOHS Martin Švanda.Konzorcium SkyToll/CzechToll nechcelo postup Kapschu komentovať.uviedol hovorca spoločnosti CzechToll Miroslav Beneš.