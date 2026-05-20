20. mája 2026

Zmluva zadefinovala trojhraničný bod medzi Slovenskom, Českom a Poľskom


Trojštátny hraničný bod je podľa dokumentu nepriamo vyznačený dvoma hraničnými znakmi a tromi žulovými monolitmi. Trojštátny hraničný bod Beskydy je bodom styku



20.5.2026 (SITA.sk) - Trojštátny hraničný bod je podľa dokumentu nepriamo vyznačený dvoma hraničnými znakmi a tromi žulovými monolitmi.


Trojštátny hraničný bod Beskydy je bodom styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska. Vyplýva to zo zmluvy medzi tromi štátmi, ktorú v stredu odobrila slovenská vláda.

Trojštátny hraničný bod je podľa dokumentu nepriamo vyznačený dvoma hraničnými znakmi a tromi žulovými monolitmi, z ktorých jeden je na území Českej republiky, jeden na území Poľskej republiky a jeden na území Slovenskej republiky. Bod je podľa zmluvy určený ako nepohyblivý.

"Leží na styku území českej obce Hrčava, okres Frýdek Místek, poľskej obce Istebna, okres Cieszyn a slovenskej obce Čierne, okres Čadca," uvádza sa v zmluve.

Podľa slovenského ministerstva vnútra uzatvorenie tejto zmluvy prispeje k udržiavaniu zreteľného priebehu štátnych hraníc, k právnej istote v dotknutom pohraničnom území a k prehlbovaniu priateľskej spolupráce medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou. "Zmluva nemení priebeh štátnych hraníc, ani sa nedotýka územnej integrity Slovenskej republiky," zdôraznil rezort.


Zdroj: SITA.sk - Zmluva zadefinovala trojhraničný bod medzi Slovenskom, Českom a Poľskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Štátne hranice
Top foto dňa (20. máj 2026): Prijatia u prezidenta SR, projekt Živé námestie, ebola v Kongu a vypustenie rysa

