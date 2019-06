ZMOS: Ak sa schvália povinné škôlky, obrátime sa na prezidentku a súd

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 27. júna (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) naďalej nesúhlasí s novelizáciu školského zákona vo vzťahu k povinným škôlkam od piatich rokov. Tento návrh zákona je podľa združenia v rozpore s Ústavou SR a ak bude schávalený, požiada prezidentku SR o jeho nepodpísanie a vrátenie Národnej rade SR.povedal predseda ZMOS-u Branislav Tréger. Pripomienky ZMOS-u podľa neho doposiaľ zostali nevyriešené, čo bude v prípade zavedenia novely do praxe spôsobovať mnohé vážne problémy.V utorok (25. 6.) poslanci výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport svojím uznesením súhlasili s návrhom školského zákona poslancov NR SR Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa a odporučili Národnej rade SR návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.konštatuje Tréger.ZMOS vo svojich pripomienkach v rámci medzirezortného pripomienkového konania uviedlo, že nesúhlasí, aby samospráve boli ukladané ďalšie povinnosti bez finančného krytia nákladov spojených s ich výkonom, čo je v rozpore s Ústavou SR a Európskou chartou miestnej samosprávy.O zapísaní a plnení povinnosti zákonného zástupcu zapísať dieťa, ktoré dovŕši päť rokov, na predprimárne vzdelávanie, rozhoduje podľa ZMOS-u v prvom stupni riaditeľka materskej školy a v druhom stupni obec podľa miesta bydliska zákonného zástupcu. Robí tak v mene štátu prostredníctvom správneho konania.“ uvádza ZMOS v tlačovej správe. „“ dopĺňa.ZMOS taktiež nesúhlasí, aby mestá a obce boli podľa zákona odvolacími orgánmi voči rozhodnutiam riaditeľov materských škôl. Tiež má ísť o výkon prenesených kompetencií podobne ako pri základných a stredných školách a v záujme ochrany práv detí a ich zákonných zástupcov by podľa ZMOS-u mali byť odvolacími orgánmi v týchto prípadoch len tie mestá a obce, ktoré sú školskými úradmi, teda zamestnávajú príslušných odborných zamestnancov.Návrh zákona podľa ZMOS-u ukladá samosprávam povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bez zabezpečenia dostatočného počtu kapacít. „uviedli zástupcovia združenia. Podľa nich tak hrozí, že materské školy nebudú vedieť zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí mladších ako päť rokov.Okrem toho ZMOS nesúhlasí s navrhovanou povinnosťou samospráv materiálne a finančne vytvoriť podmienky na to, aby každá škôlka mala elektronickú schránku a overený elektronický podpis.“ uzatvára ZMOS.