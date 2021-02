ZMOS chce z chátrajúcich budov nájomné byty, peniaze z fondu obnovy by využili aj na regionálny rozvoj

Stovky hnedých zón

Regióny bez potravín

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Peniaze z fondu obnovy Európskej únie (EÚ) by Slovensko mohlo využiť napríklad na vysporiadanie sa s chátrajúcimi budovami. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák Podľa ZMOS-u je na Slovensku aktuálne približne tisíc hnedých zón, v ktorých sa nachádzajú nevysporiadané či chátrajúce budovy. Združenie preto vidí šancu v ich zrekonštruovaní a následnom využití pre potreby verejnosti. Z aktuálne chátrajúcich budov by sa tak napríklad mohli stať budovy s nájomnými bytmi.Finančné prostriedky z EÚ môžu podľa členov združenia poskytovať priestor na vyriešenie problému s potravinami. Na Slovensku sa dnes nachádza viac než sto „potravinových púští“, teda obcí, ktoré nemajú žiadnu predajňu potravín a ľudia z nich tak musia za nákupom základných potravín cestovať do iných obcí alebo miest.„Ukazuje sa, že Slovensko dlhodobo zanedbávalo agendu dostupnosti verejných služieb a dnes vidíme regióny bez prístupu k potravinám, regióny v ktorých hrozí zatváranie pošty či v ktorých sú nevyužité budovy, ktoré je omnoho lepšie využiť, ako zastavať novú plochu,“ povedal predseda ZMOS Branislav Tréger . Za východisko pre Slovensko považuje masívnu podporu verejných investícií a „naštartovanie ekonomiky betónom“.ZMOS vidí príležitosti aj v podpore lokálnej hospodárskej politiky cez komunálne podniky na báze medziobecnej spolupráce, energetiky, verejnej dopravy, systematickej podpore nájomného bývania a v podpore potravinárstva a dostupnosti služieb. Pre Slovensko bolo z fondu obnovy vyčlenených 5,84 miliardy eur.