ZMOS finišuje s rezervačným systémom, pomôcť by mal k skoršiemu otvoreniu prevádzok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 - Jednou zo základných možností k skoršiemu otvoreniu gastro prevádzok je povinnosť rezervácie a registrácie hostí v reštauráciách. Vďaka nim bude možné manažovať maximálnu povolenú kapacitu návštev podnikov a to podľa jasných pravidiel, ktoré budú merateľné a kontrolovateľné.Nové pravidlá dokážu prerozdeliť zákazníkov do presných časových blokov, či zbierať o nich informácie a kontakty pre následné trasovanie. Tvrdí to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré finišuje spolu s partnermi s reštauračným rezervačným systémom Bookio. Ten bude k dispozícii začiatkom budúceho týždňa.Cieľom rezervačného systému je skoršie otvorenie reštaurácií, na začiatok aspoň v obmedzených podmienkach. Všetky potrebné informácie pre využívanie si každá gastro prevádzka nájde na stránke ZMOS v sekcii „Rezervačný systém“, kde budú informácie o novinkách a návodoch. Vyhľadávač reštaurácií na portáli menucka.sk, ktoré budú otvorené podľa pravidiel covid automatu a na základe využívania online rezervačného systému, bude pripravený ku dňu uvoľnenia opatrení.„Práve vďaka inovatívnemu systému riadenia rezervácií, ktorý dokáže gastro prevádzkam automaticky spravovať rezervácie, je možné dodržiavať podobné pravidlá, ktoré zatiaľ vidíme v zahraničí. Takto je možné dodržiavať presné kapacitné podmienky v súvislosti s dodržiavaním vládnych opatrení a zároveň môže byť prevádzka súčinná ohľadom prípadného epidemiologického trasovania, keďže bude mať uložené všetky kontakty na hostí," povedal Jozef Žarnovičan zo spoločnosti Bookio.