ZMOS má výhrady k tomu, aby územné plány obcí a miest neboli rešpektované

Pilier výstavby samosprávy

„Nespájajme zákon s politikou"

ZSPS zákon podporuje

Bratislava má niekoľko pripomienok

18.1.2024 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nespochybňuje potrebu návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické plánovanie. V súčasnosti však neakceptuje požiadavku, aby neboli rešpektované územné plány obcí a miest.Predseda ZMOS Jozef Božík informoval, že o obsahu navrhnutého zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy SR , budú ešte rokovať.„Chceme podporiť budovanie veľkých investícií. Obava je v návrhu, že územný plán nie je nedoknuteľný," upozornil s tým, že samosprávy vnímajú územný plán ako zákon o obecnom zriadení.„Je to pilier výstavby samosprávy. V právnom štáte je rešpektované územné plánovanie danej obce, mesta. Tu ešte nie sme na konci dialógu," podotkol Božík a dodal, že v tomto prípade na rozdiel od stavebnej legislatívy nemajú s rezortom rovnaký názor.Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček spomínaný návrh zákona podľa vlastných slov nevidí tak dramaticky ako zástupcovia tretieho sektora.„Nespájajme zákon s politikou. Spájajme to s tým, že chceme urýchliť strategické stavby na Slovensku," povedal.Myslí si, že za týmto zákonom sú odborné veci so zámerom pomôcť konečne tomu, aby aj Slovensko začalo strategické stavby budovať tak rýchlo ako sa dá. „Som presvedčený o tom, že aj tento zákon pomôže zrýchliť stavby na Slovensku," očakáva Rybníček. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) zákon o strategických investíciách podporuje. „Slovensko má dlhodobý problém s veľkými investíciami, je podinvestované. Vidíme to na číslach, ako sa veľké investície prepadávajú aj v porovnaní s okolitými krajinami," poznamenal prezident profesijnej organizácie stavbárov Pavol Kováčik Tvrdí, že príliš veľa voľnosti, možností, aby sa každý mohol vyjadriť ku všetkému, je jedna z príčin tohto stavu.„Európske právo umožňuje urýchlenie v prípade strategických stavieb. Môžeme sa poučiť z okolitých krajín ako Poľsko, Česká republika, kde to ide rýchlejšie, takéto zákony majú prijaté a osvedčili sa," povedal.Hlavné mesto SR Bratislava má k návrhu zákona o strategických investíciách niekoľko pripomienok. Námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová očakáva, že rovnako ako pri dočasnej novele stavebnej legislatívy aj tento zákon bude rešpektovať aj práva obcí a miest, vrátane Bratislavy.„Veríme, že platí prísľub pána ministra z pracovného rokovania, že sa budú seriózne zaoberať všetkými pripomienkami, vrátane stanovísk hlavného mesta," uviedla na adresu ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD ) bratislavská viceprimátorka.