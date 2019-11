ZMOS má zásadné výhrady k rozpočtu na roky 2020 až 2022

Na archívnej snímke zľava výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ľubomír Lörincz, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger, odchádzajúci predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška počas tlačovej konferencie. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Štrbské Pleso 27. novembra (TASR) - V návrhu rozpočtu verejnej správy pre mestá a obce na roky 2020 až 2022 nie sú premietnuté všetky dosahy prijatých legislatívnych opatrení v priebehu rokov 2018 a 2019. Po skončení rokovania zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese to skonštatoval jeho predseda Branislav Tréger s tým, že takto dochádza k zásadným disproporciám medzi tvorbou zdrojov a zákonnými výdavkami.ozrejmil Tréger. Podľa neho je však už teraz jasné, že samosprávy budú v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, prípadne dokonca s miernym schodkom.Z pohľadu ZMOS je aj výška rozpočtového prebytku na rok 2020 v sume takmer 102 miliónov eur nereálna a združenie predpokladá, že vývoj rozpočtu bude ešte horší. Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho budú mestá a obce nútené zapájať do rozpočtu násobne vyššie zdroje z rezerv, zvyšovať celkové zadlženie, čím sa výrazne zhorší celkový výsledok ich hospodárenia. Niektoré väčšie mestá už teraz avizovali zvyšovanie daní a poplatkov, čo v konečnom dôsledku pocítia najmä občania.skonštatoval Tréger. Členovia Rady ZMOS zároveň odmietli, že samospráva má dosť peňazí a tieto nové kompetencie zaplatí ľahko. Ušetrené prostriedky môžu totiž prioritne použiť na kapitálové výdavky a investície a nie na prevádzkové náklady či platy zamestnancov.skonštatoval Tréger.Podpredseda ZMOS Michal Sýkora tiež podotkol, že všetko sa začalo chodníkovou novelou a pokračovalo to ďalšími prenesenými kompetenciami.dodal.V tejto súvislosti ZMOS žiada NR SR upraviť v návrhu rozpočtu na rok 2020 bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy na všetkých úsekoch tak, aby boli v plnom rozsahu finančne pokryté potreby miest a obcí pri plnení úloh. Združenie tiež žiada vyčleniť v kapitole rezortu práce desať miliónov eur na pokračovanie financovania projektuChce tiež okrem iného vyčleniť v kapitole ministerstva školstva pre rok 2020 finančné prostriedky na kapitálové výdavky a vybavenie spojené s dobudovaním materských škôl v rámci povinného predprimárneho vzdelávania 5-ročných detí od 1. januára 2021.upozornil na záver Turčány.