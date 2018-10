ZMOS: Mestá a obce nemajú na zavedenie bezplatných obedov kapacity

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Zavedením bezplatných školských obedov sa automaticky zvýši počet o asi 120.000 obedov denne. Mestá a obce nemajú na takýto nárast personálne ani technické kapacity. Informoval o tom hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. ZMOS preto odmieta preberať zodpovednosť za opatrenia týkajúce sa bezplatných školských obedov.doplnil. Podľa ZMOS tak toto opatrenie vytvára priestor nielen na plytvanie s potravinami. Môže sa podľa neho stať, že zákonní zástupcovia detí a žiakov nebudú platiť za obedy menej, pretože si samospráva bude musieť zvýšené náklady prenášať do režijných nákladov, ktoré sú taktiež súčasťou poplatkov za obedy.vysvetľuje Kaliňák.ZMOS ako riešenie navrhuje, aby návrh bol uskutočňovaný postupne a za podmienky garancie, že náklady miest a obcí spojené s projektombudú uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.Návrh zákona týkajúci sa tzv. obedov zadarmo by sa mal prerokovávať na októbrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica by mali štát stáť 80 až 100 miliónov eur. Bezplatné stravovanie by malo platiť pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl od 1. januára 2019. Podľa sociálneho opatrenia strany by každé dieťa malo od štátu dostať 1,20 eura na deň na stravovanie.