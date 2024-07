ZMOS odmieta predžalobné výzvy od prevádzkovateľov hazardu na náhradu škody, ktoré im mali spôsobiť covidové opatrenia

Odmietajú výzvy a súdne spory

Samospráva nezaplatí úhrady

8.7.2024 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva prevádzkovateľov hazardných hier, aby nezasielali hromadné výzvy mestám a obciam na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, ktorú im mali spôsobiť covidové opatrenia štátu v rokoch 2020 až 2022.Uviedol to predseda ZMOS Jozef Božik na tlačovej besede vo Zvolene po spoločnom rokovaní komory miest a komory obcí s tým, že odmietajú od prevádzkovateľov hazardu akékoľvek výzvy a súdne spory o náhradu škody, na ktoré podľa predstaviteľov ZMOSu nemajú právny nárok.Prevádzkovatelia hazardných hier odvody do rozpočtov obcí a miest platili počas covidu na základe zákona o hazardných hrách, a akékoľvek odpustenie týchto odvodov by bolo zo strany miest a obcí svojvoľným konaním.Dopustili by sa zároveň porušenia nielen zákona o hazardných hrách, ale aj ústavy, nakoľko orgány štátnej správy môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Obce a mestá nie sú pri prerokovaní o náhradu škody pasívne legitimované.„Nie je možné, aby sme my vrátili čiastkové úhrady týmto prevádzkovateľom hazardných hier, pretože by sme sa dopustili porušenia zákona. Mestá nezakázali počas covidu prevádzku automatov, dokonca nemôžu vstupovať ani do prevádzky takýchto automatov, pretože hazard sa realizuje na základe zákona a máme tu tiež Úrad pre reguláciu hazardných hier , s ktorým sme mali stretnutie minulý týždeň, a ktorý apeloval, aby sme v žiadnom prípade nevrátili tieto finančné prostriedky, čím by sme porušili zákon," objasnil predseda ZMOS.Vyzval prevádzkovateľov hazardných hier, aby prestali komunikovať takýmto spôsobom so samosprávou, lebo „samospráva nezaplatí a ani nemôže zaplatiť čiastkové úhrady za to, že štát zakázal prevádzkovať herné automaty počas covidového obdobia".