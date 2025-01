ZMOS odmieta údaje o prebytku samospráv, výsledky hospodárenia podľa Božika nezohľadňujú ich skutočnú finančnú situáciu

Konsolidovaný účtovný prebytok

Rok 2023 bol pre samosprávy výnimočný

Mestá a obce zápasia o každé euro

24.1.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa dôrazne ohradzuje voči interpretácii zverejnených údajov z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau o tom, že samosprávy vykázali v roku 2023 prebytok vyše 580 miliónov eur."Upozorňujeme, že údaj o prebytku 580 miliónov eur predstavuje konsolidovaný účtovný prebytok za rok 2023, nie rozpočtový prebytok, a už vôbec nie reálne disponibilné zdroje, s ktorými by mohli mestá a obce voľne hospodáriť. Tento konsolidovaný údaj nezohľadňuje skutočné finančné možnosti samospráv a nie je relevantný pre hodnotenie výsledku rozpočtového hospodárenia," zdôrazňuje predseda ZMOS Jozef Božik Konsolidovaný účtovný prebytok zahŕňa rôzne finančné operácie vrátane úverov, odpisov, eurofondov a účelových dotácií zo štátneho rozpočtu. Tieto zdroje sú viazané na konkrétne projekty a účely, a nie je možné ich použiť na pokrytie iných potrieb miest a obcí.Reálne rozpočtové hospodárenie samospráv po odpočítaní týchto účelovo viazaných zdrojov a nevyčerpaných úverov v roku 2023 dosiahlo len 11 708 000 eur. Samosprávy teda vykázali v roku 2023 prebytok 11,7 milióna eur, vysvetľuje Božik."ZMOS vyzýva na presnú a zodpovednú interpretáciu údajov o hospodárení samospráv za rok 2023 a dôrazne odmieta akékoľvek zavádzajúce tvrdenia, ktoré môžu poškodzovať ich obraz v očiach verejnosti," podčiarkol.Rok 2023 bol pre samosprávy výnimočný. Išlo o záverečné obdobie programového obdobia 2014 – 2020, keď museli samosprávy ako prijímatelia eurofondov realizovať platby spojené s projektmi, pričom reálne zúčtovanie týchto výdavkov pokračuje do roku 2024.Navyše, celkové príjmy z dotácií vrátane štátneho rozpočtu vzrástli v roku 2023 na 3,05 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o jednu miliardu eur v predchádzajúcich dvoch medziročných obdobiach.Tieto zdroje však nepredstavujú flexibilné financie, ktoré by samosprávy mohli využívať na iné potreby. V roku 2023 vláda navyše odpustila mestám a obciam COVID úvery vo výške takmer 100 miliónov eur. Tento krok sa v účtovnej závierke prejavil ako jednorazový daňový príjem.Predseda ZMOS Božik zdôraznil, že mestá a obce naďalej zápasia o každé euro, pričom sa usilujú o dofinancovanie nevyhnutných potrieb. Táto situácia je ešte náročnejšia v kontexte prebiehajúcich rokovaní o zvýšení miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Hospodárenie samospráv za rok 2023 je už uzatvorené a pomaly sa uzatvára hospodárenie miest a obcí za rok 2024.„Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky, ako napríklad údaj o prebytku 580 miliónov eur, nezohľadňujú skutočnú finančnú situáciu samospráv, z ktorých mohli samosprávy vychádzať pri zostavovaní rozpočtov, alebo ich použiť na mzdy alebo iné výdavky v samospráve. Sú to účelové investičné zdroje, ktoré majú zadanie svojho použitia," dodal Božik.