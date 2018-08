ZMOS: Poplatky za skládkovanie sa mali zvýšiť až neskôr

Výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány, archívne foto Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - K zvýšeniu poplatkov za skládkovanie mal štát pristúpiť až po tom, ako sa stabilizuje systém odpadového hospodárstva. Myslí si to výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány. Problém vidí napríklad vo fungovaní organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Združenie preto navrhuje, aby sa výška poplatkov, ktorú pred týždňom schválila vláda, znížila približne o tretinu.Funkčnosť systému odpadového hospodárstva podľa Turčányho musia zabezpečiť výrobcovia cez OZV. Tie majú zabezpečiť, aby vytriedený odpad nekončil na skládke.povedal. Nedostatky systému zberu triedeného odpadu cez OZV v lete priznal aj minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Okrem toho by mal podľa Turčányho štát jasne povedať, ako sa bude s komunálnym odpadom nakladať, keď sa skončí životnosť skládok.pripomenul. Privítal by aspoň zmienku v štátnej stratégii.Ak novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov prejde parlamentom a podpíše ju prezident, od budúceho roka bude poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu. Pri menej ako desaťpercentnej úrovni vytriedenia bude v roku 2019 poplatok 17 eur za tonu, o rok neskôr 26 eur za tonu a v roku 2021 ešte o sedem eur viac. Pri viac ako 60-percentnom vytriedení bude v roku 2019 poplatok sedem eur, o rok neskôr osem eur a o ďalší rok 11 eur. V súčasnosti je poplatok v priemere približne šesť eur.