ZMOS: Prednostné prijímanie miestnych detí do MŠ nie je diskriminačné

Bratislava 1. augusta (TASR) – Ak obce pri prijímaní detí do svojich materských škôl (MŠ) uprednostňujú tie, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v obci, nejde o diskrimináciu. Združenie miest a obcí (ZMOS) o tom informuje s odvolaním sa na stanovisko, ktoré združenie dostalo od Generálnej prokuratúry (GP) SR.Na prokuratúru sa strešná organizácia samospráv obrátila v dôsledku rozdielneho názoru s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vo veci prednostného prijímania detí do MŠ a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu so zohľadnením trvalého bydliska.cituje ZMOS na svojom webe stanovisko GP, ktorý prokuratúra zverejnila v liste z 23. júla.ZMOS zároveň upozorňuje, že možnosť určovania rozdielnej výšky mesačného príspevku zaniká na základe prijatého zákona koncom roka 2020. Od 1. januára 2021 začne platiť zákonné pravidlo určovania tohto príspevku v rovnakej výške.Téma rozdielnych poplatkov za škôlku podľa trvalého bydliska rezonovala v nedávnom období i prostredníctvom medializovaných prípadov z bratislavských mestských častí Petržalka a Staré Mesto. Poslanci najväčšej bratislavskej mestskej časti 25. júna rozhodli o tom, že rodičia bez trvalého pobytu v mestskej časti budú za škôlku platiť od novembra 2019 mesačne 100 eur, pre miestnych zostane poplatok v doterajšej výške 30 eur. Aj nerezidenti však môžu požiadať o 70-percentnú zľavu. Podobnú úpravu vo svojom VZN prijali aj poslanci Starého Mesta, podľa ich rozhodnutia budú rodičia s trvalým pobytom v Starom Mesto dlhšom ako jeden rok platiť mesačne 45 eur, ostatní 90 eur. Rozhodnutia, ktoré vyvolali búrlivú diskusiu, vychádzajú z problému nedostatočných kapacít predškolských zariadení a snahy zabezpečiť prijatie čo najväčšie počtu detí s trvalým pobytom v danej mestskej časti.