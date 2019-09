ZMOS: Predstava, že štát uhrádza náklady na prenesený výkon, je fikcia

Združenie miest a obcí Slovenska Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Predstava o tom, že štát uhrádza náklady na prenesený výkon, ako mu to ukladá Ústava SR, je fikcia. Tvrdí to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). To zrealizovalo audit preneseného výkonu štátnej správy, čiže úkonov, ktoré pre štát realizujú mestá a obce. ZMOS upozorňuje, že štát nemá ani vytvorené mechanizmy na to, aby vedel, aký objem finančných prostriedkov náklady na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy predstavujú.Na viacerých úsekoch postupuje podľa združenia štát tak, že objem finančných prostriedkov na krytie nákladov na prenesený výkon štátnej správy sa od decentralizácie vôbec nemenil.spresnil hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS-u Michal Kaliňák. Tvrdí, že to znamená nepretržite porušovať zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v duchu ktorého obec nemôže svoje prostriedky vynakladať na výkon činností, ktoré nie sú činnosťou konkrétnej samosprávy. Na túto skutočnosť podľa Kaliňáka už v roku 2015 upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad SR.upozornil hovorca. V tomto smere sú podľa jeho slov viditeľné aj nedostatky v príslušnej legislatíve, pretože viaceré činnosti, ktoré obciam jednoznačne vznikli v dôsledku prenesenia pôsobností štátnej správy, nie sú v legislatíve označené ako výkon štátnej správy a v zmysle platných pravidiel sa teda pokladajú za samosprávnu pôsobnosť.ZMOS upozorňuje, že zmeny vyplývajúce z reformy verejnej správy ESO spôsobili zníženie efektívnosti riadenia, ako aj financovania regionálneho školstva. Taktiež, že univerzálne prenesenie pôsobností na všetky obce (okrem špeciálnych prípadov, akými sú napríklad úsek matrík alebo úsek bývania) bez rozdielu ich veľkosti alebo pripravenosti na výkon pôsobnosti z hľadiska iných aspektov vnáša do systému automaticky zdroj porúch.podotkol Kaliňák.V roku 2001, keď vrcholili legislatívne práce na procese decentralizácie, sa podľa hovorcu predpokladalo, že výkon decentralizovaných kompetencií bude sledovaný a hodnotený a následne upravovaný tak, aby čo najlepšie fungoval.skonštatoval.Audit preneseného výkonu štátnej správy je jedným z výstupov v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy.