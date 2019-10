ZMOS spracovalo analýzu dobrovoľníctva v samospráve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) – Samosprávy by svoje Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mali aktualizovať aj o stratégiu rozvoja dobrovoľníctva, rovnako tak by mali uznať vo svojich organizačných štruktúrach pozíciu koordinátora dobrovoľníckych aktivít. Vyplýva to z odporúčaní, ktoré sformulovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rámci analytickej štúdie, venujúcej sa dobrovoľníctvu v mestách a obciach.priblížil ďalší záver analýzy, na ktorej pracoval externý tím šesť mesiacov, hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák. Združenie odporúča samosprávam taktiež nadviazať spoluprácu s lokálnymi alebo regionálnymi organizáciami zastrešujúcimi dobrovoľníctvo, a v spolupráci s nimi pripraviť vzdelávací modul s cieľom priblížiť samospráve problematiku dobrovoľníctva a mentoringu v tejto oblasti.“ naznačil Kaliňák. Dodal, že i zverejnená štúdia obsahuje niekoľko príkladov dobrovoľníckych aktivít, ktoré sa v praxi samospráv osvedčili. „konkretizoval.Analytická štúdia je zverejnená na webe ZMOS-u. Vypracovanie tejto analytickej štúdie bolo realizované v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.