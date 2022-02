ZMOS spúšťa petičnú akciu za vyhlásenie referenda, chce docieliť zrušenie jedného volebného obvodu

aktualizované 10. februára 2022, 10:54



Petíciu už má ZMOS pripravenú

Samosprávy chcú byť súčasťou riešení

V parlamente chýba viac ľudí z regiónov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) -Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spúšťa petičnú akciu, ktorej cieľom je iniciovanie referenda za viac volebných obvodov pre voľby do Národnej rady SR (NR SR). Predseda ZMOS-u Branislav Tréger o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.„Chceme dosiahnuť, aby ľudia z regiónov dokázali reprezentovať Slovensko v parlamente. V regiónoch máme veľa kvalitných ľudí, boli by sme radi, aby sa tieto kapacity využili,“ ozrejmil Tréger. Prekáža mu tiež, že počty poslancov v parlamente nezodpovedajú vždy počtu obyvateľov jednotlivých krajov.Pripomenul, že ZMOS sa téme volebných obvodov venuje už dlhšiu dobu a na vlaňajšom sneme združenia bola táto otázka schválená ako jedna z priorít.„Chceme, aby tí lídri, ktorí sa nachádzajú v jednotlivých krajoch, mali možnosť nejakým spôsobom ovplyvňovať život svojich občanov. Chceme, aby tí ľudia, ktorí sú lídrami v jednotlivých regiónoch, sa dostali na kandidátky jednotlivých politických strán a reprezentovali občanov v jednotlivých regiónoch,“ zdôraznil Tréger.Doplnil, že podľa jeho názoru sa problémy v regiónoch nie vždy riešia na celonárodnej úrovni. Má na mysli napríklad potravinové púšte na Slovensku či zvýšenie nákladov na bývanie na juhu Slovenska. Petícia týkajúca sa volebných obvodov je už podľa neho pripravená.Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u, pripomenul, že podľa prieskumu verí samosprávam viac ako 70 percent ľudí a samosprávy chcú preto byť súčasťou riešení, nie súčasťou problémov.„Ten problém, na ktorý dnes poukazujeme, je nedostatočné zastúpenie jednotlivých regiónov v parlamente,“ spresnil.Primátorka Púchova Katarína Heneková poukázala, že hoci má Trenčiansky kraj 590-tisíc obyvateľov, v parlamente má na počet poslancov len štvorpercentné zastúpenie, teda je tam len sedem poslancov.„Je dôležité, aby výstup z regiónu prišiel. Preto by sa do parlamentu malo dostať viac ľudí z regiónov. Keď bude mať volič v Trenčianskom kraji na kandidátke ľudí zo svojho okolia, ktorých pozná, tak verím, že im svoj hlas dá,“ povedala.Pripomenula, že práve pandémia koronavírusu ukázala, že samosprávy ostali v mnohých problémoch osamotené. „V parlamente ani netušia, s akými problémami sa samosprávy stretávajú,“ dodala.Starosta obce Košeca (okres Ilava) Radomír Brtáň chce, aby sa do politiky hlásil čoraz väčší počet ľudí z regiónov.„Toto je naším cieľom. Budeme radi, ak všetci šikovní ľudia z regiónov, ktorí budú mať záujem postúpiť do vysokej a vrcholovej politiky, dostanú priestor práve zmenou volebného systému,“ povedal.