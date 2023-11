Zmos žiada o stretnutie s novými ministrami a predsedami parlamentných výborov, chce ich oboznámiť s prioritami združenia

Dodržiavanie a rešpektovanie princípov

1.11.2023 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa listom obrátilo na nových ministrov jednotlivých rezortov a predsedov parlamentných výborov so žiadosťou o stretnutie.Chcú im pripomenúť a oboznámiť ich s prioritami združenia, ktoré sú súčasťou podpisu memoránd medzi ZMOS a siedmimi politickými stranami.Združenie má v pláne obrátiť sa aj na premiéra Roberta Fica Smer-SD ), ale aj predsedu Národnej rady SR Hlas-SD ).ZMOS medzi svoje priority zaradil dodržiavanie a rešpektovanie princípov a hodnôt miestnej územnej samosprávy, ktoré Slovensko ratifikovalo v plnom znení Európskej charty miestnej samosprávy.Od vlády požaduje, aby nastavila legislatívne pravidlá tak, aby bolo garantované postavenie miestnej územnej samosprávy ako povinne pripomienkujúceho subjektu.Združenie zároveň nesúhlasí so zásahmi do zákona o obecnom zriadení bez ich vopred kladného stanoviska. Taktiež žiada o kompenzáciu výpadku finančných prostriedkov v súčasnom i v uplynulom roku. O ne boli samosprávy ukrátené zavedením vyššieho daňového bonusu.ZMOS zároveň požaduje kompenzáciu zvýšených nákladov v dôsledku vysokých cien energií. Združenie by uvítalo aj zastavenie účinnosti novej stavebnej legislatívy aspoň do roku 2026.Legislatíva podľa ZMOS napácha veľa škôd - úplný kolaps systému územného plánovania, povoľovania stavieb či ochrany verejného záujmu.Ďalšou prioritou združenia je odsun účinnosti zavedenia povinnosti mechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov pred uložením na skládku do roku 2027.Taktiež žiada o riešenie nežiadúceho stavu vodárenskej infraštruktúry prostredníctvom zvýšeného objemu investícií do tohto sektora verejného záujmu.Na predstaviteľov štátu sa obracia aj so žiadosťou o prehodnotenie a spravodlivú zonáciu národných parkov v zmysle ústavy, platnej legislatívy či komunikácie so samosprávami.Od envirorezortu združenie požaduje vyriešiť problém s veľkými šelmami. ZMOS ďalej žiada „koordinovaný, systémový a integrovaný prístup k rozvoju územia prostredníctvom nového zákona o regionálnom rozvoji, ktorý bude vychádzať z prirodzených predpokladov a z funkčnosti územia“.Medzi požiadavky zaradili aj novelizáciu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Združenie tvrdí, že sa prehĺbila nespravodlivosť systému financovania neverejných škôl.„Súkromných a cirkevných zriaďovateľov v plnej miere financujú mestá a obce, a to zo svojich rozpočtov a z peňazí, ktoré sú ich vlastnými príjmami a ktoré by mali byť použité na ich školy a školské zariadenia a na rozvoj ich komunít a územia,“ tvrdí združenie.Novelizáciou by si podľa ZMOS mal prejsť aj zákon o sociálnych službách. Združenie tvrdí, že pred novelou mestá a obce spolufinancovali sociálne služby v prípadoch, že si sociálnu službu pre občana u neverejného poskytovateľa objednali.Táto podmienka bola novelou zrušená. ZMOS žiada, aby sa zákon vrátil do pôvodnej podoby v oblasti spolufinancovania. Vláda by podľa nich mala taktiež garantovať zmenu financovania tak, aby príspevok získal občan a nie poskytovateľ.V nie poslednom rade združenie chce od vlády a ministerstva zdravotníctva, aby venovali zvýšenú pozornosť zabezpečeniu dostupnej ambulantnej starostlivosti, ale aj dostupnosti liekov.„Záujmom nášho združenia je, aby miestne územné samosprávy vytvárali prostredie a podmienky pre kvalitný a spokojný život pre svojich obyvateľov, odhliadnuc od toho, či žijú v meste, alebo na vidieku, na východe alebo západe krajiny. Aby mohli mestá a obce plniť tento cieľ, potrebujú vecný, konštruktívny a otvorený dialóg aj s poslancami a predsedami výborov,“ uviedla ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.