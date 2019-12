Značka Harmony búra stereotypy o domácich prácach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2019 (Webnoviny.sk) -Aliancia žien Slovenska po prvýkrát odovzdávala cenu za dobrú reklamnú prax. Tú získala značka Harmony za kampaň na papierové utierky, ktorou upozornila na potrebu prekonávať nespravodlivú deľbu domácich prác medzi ženami a mužmi."Jeden by nemal robiť všetko" - tak znie posolstvo kampane z dielne Elite Solutions. Podľa prieskumov sa totiž denne stará o domácnosť len 16% slovenských mužov a ženy strávia upratovaním až 2,4-krát viac hodín ako ich polovičky. Z výskumov taktiež vyplýva, že páry, ktoré si delia úlohy, sú dlhodobo šťastnejšie."Oblasť starostlivosti o domácnosť je jednou z oblastí, cez ktorú sme chceli tému rodovej rovnosti názorne priblížiť ľuďom. To, že o domácnosť sa starajú najmä ženy, sa stalo samozrejmosťou a zvykom. Preto veríme, že naše nové portfólio papierových utierok Harmony nielen naplní nové spotrebiteľské trendy, ale kampaň zároveň pomôže poukázať na zažité stereotypy v našej spoločnosti." vysvetľuje Katarína Tokárová, Group marketing manager, SHP Group.Spoločnosť SHP Group uviedla na trh novú produktovú radu papierových utierok prispôsobených na rôzne použitie - do kuchyne, kúpeľne, garáže, ale aj napríklad na čistenie domácich miláčikov. V novej kampani prišla s konceptom, v ktorom prepojila produktové posolstvo špecializovaných papierovych utierok s témou deľby práce v domácnosti.Kampaň odštartovala imidžovým spotom, ktorý inšpiruje páry k deľbe domácich prác. A to aj za pomoci samotných produktov. Do kampane sa postupne zapájajú aj známe slovenské influencerky, ktoré ukážu, ako si so svojimi partnermi delia povinnosti.Ocenenie za pozitívnu reklamnú prax udeľuje Aliancia žien Slovenska za reklamy, ktoré narúšajú rodové stereotypy a ponúkajú široké spektrum rolí, situácií a vlastnosti reálnych mužov a žien. Okrem toho už štyri roky udeľuje anticenu Sexistický kix, ktorá je určená zadávateľom tej najsexistickejšej reklamy vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku. Netradičná anticena vznikla preto, aby tematizovala problematiku sexizmu v reklame, upozornila na dôsledky sexizmu pre reálne životy ľudí, najmä žien, a ponúkla verejnosti nástroj, ako vyjadriť nesúhlas so sexizmom v reklame.SHP Group a.s., ktorá je producentom značkovej papierovej hygieny HARMONY, patrí do skupiny ECO-INVESTMENT, a.s. ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.