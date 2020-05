Značka Šariš prináša exkluzívne koncerty skupiny IMT SMILE

Už tento piatok, 29. mája, potešia priaznivcov albumu Valec a o týždeň neskôr bratia Táslerovci odohrajú skladby z albumu Budeme to stále my. Pôjde o dva hodinové koncerty, ktoré odvysiela TV JOJ.

Prvý koncert si budú môcť všetci pozrieť už tento piatok o 22:05 hod. na televíznej stanici TV JOJ. Skupina zahrá 12 skladieb z albumu Valec, ktorý hudobníci vydali v roku 1998. Druhý koncert kapela odohrá v piatok 6. júna v rovnakom čase a vo vysielaní odznie album Budeme to stále my s desiatimi skladbami. Reprízu si diváci budú môcť pozrieť vždy na ďalší deň, v sobotu o 20:30 hod. na televíznej stanici TV JOJ Plus. Programom bude sprevádzať ambasádor značky Šariš a zároveň jej najväčší fanúšik v jednej osobe Milan Zimnýkoval známy ako Junior.

„Chceme potešiť všetkých fanúšikov a priniesť im jedinečný hudobný zážitok priamo do ich obývačiek. Tento projekt je výsledkom dlhoročnej spolupráce značky Šariš so skupinou IMT SMILE. Našu blízkosť potvrdzuje tiež fakt, že aj v našom najnovšom televíznom spote sme použili ich pieseň Budeme to stále my,“ hovorí Lenka Filkorová, marketingová manažérka Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Značka Šariš, ktorá je zároveň generálnym partnerom programu, prinesie priaznivcom kapely a piva Šariš aj niečo navyše. Na sociálnych sieťach značky Šariš nájdu všetci fanúšikovia exkluzívny obsah, vďaka ktorému budú môcť nahliadnuť do zákulisia celého nakrúcania. Dozvedia sa tak rôzne „pikošky“ o daných albumoch, či konkrétnych pesničkách z čias, kedy sa nahrávali. Divákov bude vo videách zo zákulisia koncertov sprevádzať Milan Zimnýkoval alias Junior.

Priaznivci IMT SMILE a slovenského piva Šariš sa môžu tešiť aj na súťaž, ktorá je s týmto programom spojená a v prípade, že sa zapoja, môžu získať fanúšikovský balíček značky Šariš a IMT SMILE.