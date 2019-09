ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) – Znalosť nemčiny otvára dvere k zaujímavým pozíciám na pracovnom trhu. Uviedla to v stredu prodekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave Viera Rozinajová pri príležitosti 4. ročníka Stengl IT Akademie pre IT odborníkov, bezplatného vzdelávania v nemeckom jazyku.Na uvedenej fakulte študuje IT odbor približne 1200 študentov.zdôraznila prodekanka Rozinajová s tým, že kurz bude od októbra na pôde fakulty, ktorá poskytne priestory.povedala.Nemčina má veľký potenciál, čo súvisí s tým, že trh nemecky hovoriacich krajín má 100 miliónov ľudí, dodala Jana Homolová, riaditeľka Rakúskeho inštitútu v Bratislave, ktorý je partnerom kurzu. Vzdelávanie je pod záštitou Rakúskeho veľvyslanectva v SR. Homolová pripomenula, že v inštitúte evidujú v posledných rokoch zvýšený záujem o jazykové kurzy zo strany súkromných spoločností.Výkonný riaditeľ poradenskej firmy stengl Andrej Petrovaj konštatoval, že ak by po nemecky hovorilo viac slovenských pracovníkov v IT, ich konkurencieschopnosť na trhu by bola väčšia. Uviedol príklad, že záujem o IT pracovníkov v Nemecku pretrváva, najmä v jeho západnej časti, vo východnej je to menej.Pripomenul, že poklesol počet žiakov stredných škôl, ktorí sa vzdelávajú v nemeckom jazyku. Pred 10 rokmi to bolo viac ako 175.000 žiakov, v roku 2018/2019 to bolo vyše 80.000 žiakov. V roku 2009 maturovalo z nemčiny viac ako 17.000 stredoškolákov a v minulom školskom roku viac ako 2600 žiakov.Rakúska veľvyslankyňa Margit Bruck-Friedrichová zdôraznila, že podporujú partnerstvo Rakúskeho inštitútu s akadémiou v tomto jazykovom projekte. Rakúsko je druhým zahraničným investorom na Slovensku a prítomných je tu viac ako 2000 firiem. Väčšinou sú to malé a stredné firmy, kde je komunikačným jazykom nemčina.Podľa informácií z tlačovej besedy na Slovensku pôsobí 600 nemeckých firiem, z nich 200 s najväčším obratom tvorí priamymi daňami 17 % štátneho rozpočtu Slovenska, v prípade rakúskych spoločností je to 8 %. Rakúske a nemecké firmy zamestnávajú asi 185.000 ľudí.