Známa fotografka Annie Leibovitzová má narodeniny

Na archívnej snímke Annie Leibovitz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Waterbury/Bratislava 2. októbra (TASR) - Legendárna americká fotografka Annie Leibovitzová je známa svojimi dramatickými, nepredvídateľnými a ikonickými portrétmi známych osobností. Dokázala však aj zdokumentovať vojnovú apokalypsu v Sarajeve a Rwande. V utorok 2. októbra má fotografka, ktorú preslávila snímka Johna Lennona urobená v deň kedy bol zavraždený, 70 rokov.povedala Annie Leibovitzová.Anna-Lou Leibovitzová, známa pod umeleckým menom Annie Leibovitzová sa narodila 2. októbra 1949 vo Waterbury (Connecticut, USA) do rodiny vojaka a tanečnice. Rodina žila istý čas na Filipínach.V roku 1967 sa zapísala na umelecký inštitút v San Franciscu, študovala maľbu a venovala sa vo večerných kurzoch aj fotografii.uviedla Leibovitzová.Budúca fotografka potom vystriedala niekoľko zamestnaní. Začiatkom 70. rokov priniesol hudobný časopis Rolling Stone jej prvé snímky a o tri roky neskôr sa stala jeho dvornou fotografkou. Mladá umelkyňa nasmerovala v tom čase svoju energiu na jedinečnú prezentáciu známych osobností rockovej hudby. V roku 1975 zdokumentovala šesťmesačné turné skupiny Rolling Stones po Severnej Amerike. Počas neho nafotila niekoľko nezabudnuteľných fotografií gitaristu Keitha Richardsa a speváka Micka Jaggera. Ako posledná fotografka nafotila v roku 1980 Johna Lennona a Yoko Ono - len niekoľko hodín pred Lennonovou smrťou a táto fotografia sa zaradila medzi najslávnejšie vôbec.Zámerom fotografky bolo zobraziť manželský pár ako dvojakt. Yoko Ono však nesúhlasila s jej návrhom, preto fotografka vymyslela nápaditejšiu kompozíciu fotky, ktorá bola neskôr po smrti umelca nespočetnekrát publikovaná.V roku 1983 Annie Leibovitzová redakciu Rolling Stone opustila a nastúpila ako fotografka do magazínu Vanity Fair. Podľa vlastných slov ju k tomu viedla túžba fotografovať nielen spevákov a kapely, ale aj rôzne iné osobnosti, na čo mala vo Vanity Fair množstvo príležitostí.Leibovitzová trávila zvyčajne celé dni sledovaním každodenného života svojich klientov a pracovala na tom, aby boli ich portréty jedinečné a osobité, pričom každá fotografia bola zhotovená technicky v profesionálnej kvalite. Jej komerčné snímky boli skôr dramatické a inscenované ako neformálne, čo osobnosti oceňovali.Medzi kontroverzné snímky Leibovitzovej sa zaradili fotografie herečky Whoopi Goldbergovej vo vani plnej mlieka, či nahej tehotnej Demi Moorovej.V roku 1991 sa stala Leibovitzová prvou ženou fotografkou, ktorá sa predstavila v Národnej galérii vo Washingtone. Fotografovala aj britskú kráľovnú Alžbetu II. i rodinu bývalého prezidenta USA. Na fotografii pózovali Barack Obama s manželkou Michelle so svojimi dcérami, Sashou a Maliou v Zelenej miestnosti Bieleho domu vo Washingtone, D.C.Sama Annie Leibovitzová dlho nemala vlastnú rodinu a o svojej práci tvrdila, že je jej dieťaťom. Zmena nastala neskôr. V roku 2001 vznikla "coververzia" snímky Demi Moorovej s bruškom, na ktorej je zachytená sama fotografka. Annie Leibovitzová sa až vo svojich 52 rokoch totiž stala matkou. K prvému dieťaťu neskôr pribudli aj dvojčatá, ktoré vynosila náhradná matka.Spojenými štátmi putovala retrospektívna výstava Annie Leibovitzovej "A Photographer's Life 1990-2005" (Život fotografky 1990-2005). Dokumentárny portrét americkej fotografky s názvom Annie Leibovitz: Life Through A Lens (Annie Leibovitzová: Život cez objektiv) nakrútila jej mladšia sestra Barbara Leibovitzová v roku 2006.