Známa je desiatka kandidátov na Futbalistu roka 2022, nechýba v nej obhajca prvenstva Škriniar ani fortunaligisti Weiss s Kuckom

Tri nové mená

Kto hlasoval?

Najlepší hráč Fortuna ligy

V desiatke kandidátov na víťazstvo v ankete Futbalista roka 2022 je okrem obhajcu prvenstva Milana Škriniara jeho deväť súčasných či bývalých spoluhráčov z reprezentačného mužstva, dvaja z nich pôsobia v najvyššej domácej súťaži.V porovnaní s lanským rokom sú v nej tri iné mená - Patrik Hrošovský Vladimír Weiss mladší. Nováčikom v Top 10 je iba Šatka, Weiss sa medzi elitnú desiatku vrátil po šiestich rokoch.Už šesnástykrát bez prerušenia sa do najlepšej desiatky futbalistov na Slovensku dostal Marek Hamšík , krotý vlani ukončil reprezentačnú kariéru. Informuje o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu Hlasovalo spolu 58 zo 73 členov Slovenskej futbalovej akadémie, do ktorej patria predchádzajúci víťazi ankety, bývalí a súčasní reprezentační tréneri A-tímu a dvadsaťjednotky, aktuálni tréneri ligových tímov, súčasní reprezentační tréneri všetkých mužských a ženských mládežníckych výberov, bývalí reprezentanti a laureáti Siene slávy slovenského futbalu."Na ankete sa podieľalo aj 34 zástupcov médií," informoval prezident SFZ Ján Kováčik Necelé dva týždne pred slávnostným galavečerom, na ktorom vyhlásia poradie 30. ročníka ankety, zverejnil organizátor Slovenský futbalový zväz finalistov aj ďalších troch kategórii a konečné výsledky štvrtej - najlepší hráč Fortuna ligy 2022.Rovnako ako vlani sa ním stal Vladimír Weiss ml. zo Slovana Bratislava so ziskom 143 bodov. Druhý skončil Nikola Krstovič (DAC 1904 Dun. Streda) so 131 bodmi a tretí Martin Regáli MFK Ružomberok s 37 bodmi. Spomenutý galavečer sa bude konať 20. marca v Senci.Do 17. marca 2022 do 10.00 h majú šancu hlasovať aj fanúšikovia a v internetovom hlasovaní na zväzovom webe rozhodnúť o víťazovi Ceny fanúšika.