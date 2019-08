Známe egyptské prístavné mesto Alexandria ohrozuje vzostup hladiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alexandria 30. augusta (TASR) - Egyptské prímorské mesto Alexandria, ktoré od svojho založenia dobyvateľom Alexandrom Macedónskym pred vyše 2300 rokmi prežilo invázie, požiare i zemetrasenia, čelí dnes novej hrozbe v podobe klimatickej zmeny. Napísala o tom v piatok agentúra AP.Stúpajúca hladina mora zvyšuje riziko záplav chudobnejších štvrtí a archeologických nálezísk, čo donútilo tamojšie úrady, aby vybudovali betónové bariéry na mori, ktoré majú lepšie zabrániť prílivu.V roku 2015 silná búrka zaplavila veľkú časť mesta. Prietrž, ktorá si vyžiadala najmenej šesť obetí na životoch a spôsobila zrútenie približne dvadsiatky budov, odhalila nevyhovujúci stav miestnej infraštruktúry.Alexandria, druhé najväčšie egyptské mesto, ktoré z troch strán obklopuje Stredozemné more, ustupuje do jazera, čím je náchylná na stúpanie hladiny mora spôsobené globálnym otepľovaním a topením ľadovcov.Na konci 40. a 50. rokoch 20. storočia bolo toto mesto rajom pre spisovateľov a umelcov a svojou krásou a čarom lákalo egyptských boháčov i zahraničných turistov. Dnes je Alexandria vďaka svojej vyše 60-kilometrovému pobrežiu obľúbenou letnou destináciou najmä u Egypťanov, avšak mnohé z nej pláži už majú známky erózie.Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) - vedecký orgán spadajúci pod OSN - varoval, že ak budú emisie pokračovať súčasným trendom, hladina svetového oceánu sa do roku 2100 pravdepodobne zvýši o 0,28-0,98 metra. Ohrozené budú prímorské mestá, mestá s riečnou deltou i nízko položené štáty.