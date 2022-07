Známe osobnosti alebo influencerov sledujú u nás cez sociálne siete dve tretiny používajúcich internet

Známe osobnosti alebo influencerov sledujú cez sociálne siete dve tretiny Slovákov a Sloveniek používajúcich internet . Najčastejšie na to využívajú Facebook

Robí tak 49 percent z nich, hoci medziročne ich počet poklesol o 6 percent. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia

Prieskum realizovala na vzorke 500 respondentov starších ako 15 rokov, z internetovej populácie Slovenského národného panela, a to formou online zberu.

Sociálne siete

Zaujímavé témy

Neúprimnosť a silenosť

17.7.2022 (Webnoviny.sk) -Druhou najpoužívanejšou sociálnou sieťou je Instagram , ktorý využíva 38 percent a tretí je YouTube s 34 percentami používajúcich, ktorí niekoho sledujú.Minulý rok bol YouTube používanejší než Instagram. Mierne vzrástol počet používateľov, ktorí na sledovanie influencerov používajú TikTok. V tomto prípade sú to ale najmä mladší užívatelia, vo veku do 24 rokov.Podobná situácia je medzi užívateľmi YouTubu Twitteru , kde známe osobnosti najčastejšie sledujú práve mladí ľudia vo veku od 15 do 24 rokov. Osem percent používateľov požíva na sledovanie influencerov Pinterest a päť percent Twitter.Ich podiel sa medziročne nezmenil. Žiadne známe osobnosti na sociálnych sieťach nesleduje 30 percent používateľov sociálnych sietí a platí, že čím je vyššia veková skupina, tým je vyšší podiel nesledujúcich v nej.Medzi dôvodmi, ktoré vedú ľudí k sledovaniu nejakej známej osobnosti, prevažuje to, že sa daná osobnosť vyjadruje k zaujímavým témam. Je to dôvod pre 45 percent slovenských používateľov sociálnych sietí.Ďalších 40 percent sleduje influencerov zo zvedavosti a 38 percent k tomu vedú inšpiratívne príspevky. Inšpiratívne príspevky častejšie uvádzali ženy – 45 percent – než muži, z ktorých to uviedlo 29 percent.Ďalšími dôvodmi k sledovaniu, ktoré respondenti uvádzali, boli fotografie, ktoré osobnosti zdieľajú – 35 percent respondentov – a pre 22 percent to boli zľavy a ponuky na produkty, ktoré osobnosť propagovala. Posledný dôvod opäť častejšie uvádzali ženy než muži.To, čo sledovateľom na príspevkoch najväčšmi prekáža, je neúprimnosť a silenosť príspevkov. Uviedlo to 46 percent respondentov. Prehnane retušované a upravované fotky odrádzajú 35 percent respondentov.Rovnakému počtu prekáža, ak fotografia nezobrazuje reálny život. Tiež 35 percent zúčastnených v prieskume nemá rado priveľa za sebou nasledujúcich sponzorovaných príspevkov.Respondentom prekáža aj neoznačovanie reklám – 30 percentám – a príliš dlhé príspevky. Nasleduje príliš vysoká frekvencia príspevkov za sebou a to, že sa propagovaný výrobok podľa sledovateľa nehodí k životnému štýlu osobnosti.