Známy český divadelný a seriálový herec Svatopluk Skopal má 70 rokov

Český herec, dabér, divadelný pedagóg a režisér Svatopluk Skopal, dlhoročný člen umeleckého súboru Divadla na Vinohradech, bude mať v piatok 28. mája 70 rokov.Svatopluk Skopal sa narodil 28. mája 1951 v Kutnej Hore v rodine divadelného režiséra Svatopluka Skopala (1919-2000) a divadelnej šepkárky. Napriek tomu, že mal pre prácu rodičov blízko divadlu, nebolo herectvo po maturite automaticky prvou voľbou. Pôvodne chcel študovať na pedagogickej fakulte, ale nakoniec sa prihlásil na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Už počas štúdia na JAMU hosťoval v brnianskom divadle Husa na provázku, kde pôsobil do roku 1973. Po ukončení JAMU účinkoval v rokoch (1973–1976) v Štátnom divadle v Brne, odkiaľ odišiel do Prahy, kde je už 45 rokov členom umeleckého súboru Divadla na Vinohradech.Prvé skúsenosti pred kamerou nadobúdal už ako študent JAMU. V roku 1971 si zahral v poviedkovom filme Hry lásky šálivé režiséra Jiřího Krejčíka a o rok neskôr aj v televíznej snímke Tím hůř, když padnou, režiséra Petra Tučeka. Po skončení JAMU sa objavil po boku Jozefa Kronera v divácky obľúbenom seriáli Slovácko sa nesúdi (1973), ktorý režíroval Petr Tuček.V 70. rokoch minulého storočia stvárnil hlavné postavy v televíznych snímkach Jenůfa (r. Zdeněk Kaloč, 1976), Střepy pro Evu (r. Rudolf Adler, 1978), Báječní milenci potřebují čas (r. Evžen Němec, 1978). Po boku Miloša Kopeckého si zahral v komédii Jak napálit advokáta (1980), ktorú režíroval Vladimír Čech.Už ako etablovaný člen pražského Divadla na Vinohradech, stvárnil Skopal väčšie úlohy v populárnych seriáloch Sanitka (r. Jiří Adamec, 1984) či Synové a dcery Jakuba Skláře (r. Jaroslav Dudek, 1985). Rolu atléta bojujúceho nielen so športovými výkonmi, ale aj so samým sebou, presvedčivo zahral v seriáli režiséra Jiŕího Adamca Dlouhá míle (1989).Na svojom konte má aj účinkovanie v legendárnej snímke Jiřího Svobodu Zánik samoty Berhof (1985). Jednu z hlavných postáv si zahral v televíznej dráme Těžká hodina (r. Pavel Háša, 1986), hlavnú postavu stvárnil aj v oceňovanom celovečernom rodinnom filme režiséra Rudolfa Růžičky Správna trefa (1987). S odstupom rokov si po boku Jiřího Mádla zahral v celovečernej komédii režiséra Miloslava Šmídmajera Probudím se včera (2012).Svatopluk Skopal účinkoval vo viac ako 20 seriáloch, medzi najznámejšie patria Život na zámku (r. Jaroslav Hanuš, 1995-1998), Hříšní lidé města brněnského (r. Jiří Sequens st., 1999), Četnícke humoresky (r. Antonín Moskalyk, Pavlína Moskalyková, 2001–2007), Sanitka 2 (r. Filip Renč, 2013), První republika (r. Biser A. Arichtev, Johanna Steiger-Antošová, 2014–2018).Hlavné postavy stvárnil tiež v seriáloch Vyprávěj (r. Biser A. Arichtev, Johanna Steiger-Antošová, Martin Dolenský, Bořivoj Hořínek, Rudolf Tesáček, 2009–2013) či v detektívnom seriáli Poldové a nemluvně (r. Jan Bártek, Radek Bajgar, 2020).