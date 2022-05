Známy český hokejista Jágr mal nehodu, v Prahe sa zrazil s električkou

Legendárny český hokejista Jaromír Jágr bol v stredu dopoludnia v Prahe účastníkom dopravnej nehody, keď sa na svojom automobile Kia zrazil s električkou. Päťdesiatročný útočník a spolumajiteľ extraligového klubu z Kladna vyhľadal na mieste lekársku pomoc, no odmietol prevoz do nemocnice a podpísal reverz.



Podľa portálu idnes.cz polícia vyšetruje okolnosti nehody. Jágr neskôr na svojom fejsbúku uviedol, že nad ním "Boh držal ochrannú ruku" a súčasne priznal, že nehodu zavinil on. "Bola to moja chyba. Na Plzenskej ulici som sa snažil prejsť z jedného smeru do druhého. Kontroloval som si tú druhú stranu a nestihol som zareagovať na električku, ktorá išla veľkou rýchlosťou v rovnakom smere ako ja. Všimol som si ju pol metra predo mnou, na poslednú chvíľu. Myslel som si, že je to môj koniec," napísal Jágr.