Znepriatelené strany sa vrátili k rokovaniam o prímerí v Hudajde

Saná 16. júla (TASR) - Prvýkrát za posledných päť mesiacov sa zišli zástupcovia znepriatelených strán v Jemene na rokovaniach o prímerí v strategicky významnom prístavnom meste Hudajda. Stretnutie sa začalo ešte v nedeľu na palube lode OSN v Červenom mori, informovala v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie sSamotná OSN oznámila prostredníctvom Twitteru, že išlo o dvojdňové rokovania pod vedením šéfa medzinárodnej pozorovateľskej misie v Jemene, dánskeho generála vo výslužbe Michaela Lollesgaarda.Jemenské vládne sily, podporované vojenskou koalíciou na čele so Saudskou Arábiou, a šiitskí povstalci známi ako húsíovia sa dohodli na prímerí v Hudajde ešte v decembri 2018. Dohodu vtedy sprostredkovala takisto OSN. V máji húsíovia odovzdali pobrežnej stráži kontrolu nad prístavmi Hudajda, Salíf a Ras Ísá, medzinárodne uznávaná jemenská vláda však tento krok spochybnila.Výbor zriadený na základe decembrovej dohody zo Švédska sa teraz dohodol na, ktoré majú, informovala o výsledku najnovších rokovaní agentúra AFP.Bezpečnostná rada OSN medzitým na pondelkovom zasadnutí v New Yorku jednomyseľne schválila predĺženie pozorovateľskej misie v Hudajde o šesť mesiacov - do 15. januára 2020. Vyzvala zároveň generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby zabezpečil doplnenie stavu príslušníkov tejto misie, ktorých je namiesto predpokladaných 75 v súčasnosti len 20.Násilie v Jemene sa začalo už v roku 2014, keď húsíovia podporovaní Iránom dobyli hlavné mesto Saná. Medzinárodná koalícia, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády, zasahuje proti týmto povstalcom od marca 2015.V dôsledku dlhotrvajúcich bojov sú milióny Jemenčanov na pokraji hladomoru. Vojna tak spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu na svete. Pri dodávkach humanitárnej pomoci majú významnú úlohu práve prístavy na pobreží Červeného mora.