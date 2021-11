Zneužíva vláda na politický boj bezpečnostné zložky? Takmer polovica Slovákov si myslí, že áno

Najviac súhlasia voliči Republiky

Pýtali sa aj na Tarabu a prezidentkinu dcéru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.11.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako 45 percent voličov zastáva názor, že vládna moc zneužíva v politickom boji bezpečnostné zložky štátu, ako sú polícia, prokuratúra, Národná kriminálna agentúra (NAKA) či Slovenská informačná služba (SIS). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov.Osloveným účastníkom prieskumu položili otázku: „Opoziční politici hovoria o tom, že vládna moc zneužíva v politickom boji bezpečnostné zložky (polícia, prokuratúra, NAKA, SIS,...). Súhlasíte alebo nesúhlasíte s takýmto tvrdením? Prečítam Vám možnosti“. Z alternatív, ktoré mali respondenti k dispozícii, sa 22,4 percenta vyjadrilo, že s týmto výrokom určite súhlasí, 22,8 percenta označilo možnosť „skôr súhlasím".S uvedeným tvrdením určite nesúhlasí 19,6 percenta opýtaných a skôr nesúhlasí 22,7 percenta. Zvyšných 12,5 percenta sa k otázke nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.Prieskum sa konal telefonickou formou a bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality WAPOR, ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra Ako členom.Spomedzi voličov jednotlivých politických strán tento názor v najvýraznejšej miere zastávajú priaznivci strán Republika (87 percent), Smer - sociálna demokracia (80 percent) a Hlas - sociálna demokracia (59 percent). Čo sa týka vládnych strán, tak tento výrok má najvyššiu podporu u voličov hnutia Sme rodina (38 percent) pred priaznivcami hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (22 percent) a stranou Sloboda a Solidarita (17 percent).Podľa sociodemografických kategórií sa s uvedeným tvrdením stotožňujú viac muži ako ženy (47 percent ku 43 percentám), voliči vo veku 34 až 49 rokov (49 percent), slovenskej národnosti (47 percent) a so stredoškolským vzdelaním s maturitou (47 percent). Z regionálneho hľadiska má tento výrok najvyššiu podporu medzi voličmi žijúcimi v Trenčianskom kraji (58 percent) a najnižšiu u ľudí z Bratislavského kraja (38 percent).Respondentom bola v prieskume položená aj nasledujúca otázka: „Slovenskou verejnou mienkou pohol prípad, keď parlamentný poslanec Tomáš Taraba zverejnil na sociálnej sieti fotografiu dcéry prezidentky Z. Čaputovej, ktorá vystupovala na módnej prehliadke ako modelka. Viete alebo neviete o tomto prípade? Prečítam vám možnosti“. Podrobné informácie o tomto prípade deklarovalo 18,8 percenta opýtaných, 36,5 percenta o ňom v médiách zachytilo len zopár informácií. Žiadne informácie o tomto prípade nemá 17,6 percenta účastníkov prieskumu a zvyšných 27,1 percenta niečo „započulo", ale nevedelo podrobnosti.