Zničená Kachovská priehrada už zaplavila takmer 2-tisíc domov, hladina vody sa má ešte zvýšiť (foto)

7.6.2023 (SITA.sk) - Voda vytekajúca zo zničenej Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny do stredy rána zaplavila na pravom brehu rieky Dnipro 1 852 domov. Uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Podľa našich prognóz hladina vody v priebehu najbližších 20 hodín stúpne o ďalší meter," napísal Prokudin. Podľa jeho vyjadrenia v noci na stredu o pomoc požiadali trinásti ľudia vrátane piatich obyvateľov ľavého brehu Dnipra. Do stredajšieho rána do 6:00 bolo evakuovaných 1 457 obyvateľov.