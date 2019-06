Znížil sa odhad rastu dopytu po rope v roku 2019

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. júna (TASR) - Výhľad na rastu dopytu po rope v roku 2019 sa zmiernil. Dôvodom je horšia perspektíva svetového obchodu, hoci balíky stimulov a rozvojové krajiny by mali podporiť dopyt koncom roka. Uviedla to v piatok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).IEA so sídlom v Paríži, ktorá koordinuje energetickú politiku priemyselných krajín, znížila svoj odhad rastu dopytu po rope v roku 2019 o 100.000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 1,2 milióna barelov denne. Predpovedala však, že sa vyšplhá na 1,4 milióna barelov/deň do roku 2020.Oslabovanie ekonomického sentimentu má negatívny vplyv na dopyt po rope a jeho dôsledky sú čoraz badateľnejšie, uviedla IEA vo svojej mesačnej správe.dodala.IEA pripísala nevýrazný rast dopytu v prvej polovici roka aj spomaleniu petrochemického priemyslu v Európe, teplejšiemu ako priemernému počasiu na severnej pologuli a stagnujúcemu dopytu po benzíne a nafte v USA.V druhej polovici roka sa však rast dopytu zrýchli, pravdepodobne na 1,6 milióna barelov/deň v reakcii na vládne opatrenia na zmiernenie spomalenia ekonomík a robustnú spotrebu v rozvíjajúcich sa ekonomikách.napísala IEA.Sankcie USA voči Iránu a Venezuele, dohoda o znížení produkcie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov, boje v Líbyi a útoky na tankery v Ománskom zálive zvýšili neistotu v oblasti dodávok.Zároveň, pre prudký nárast americkej produkcie, a tiež jej zvýšenie v Brazílii, Kanade a Nórsku objem produkcie ropy v nečlenských štátoch OPEC v tomto roku stúpne na 1,9 milióna barelov denne a na budúci rok dosiahne 2,3 milióna barelov/deň.