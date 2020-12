Znižovanie nezávislosti advokátov je znakom rozpadu právneho štátu, píše v liste premiérovi Pelicarić

Obavy pre Najvyšší správny súd

Právny štát musí byť na Slovensku uchovaný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Znižovanie štandardov nezávislosti sudcov a advokátov je často znakom rozpadu právneho štátu. Napísal to predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE) Ranko Pelicarić v liste, ktorý zaslal predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi (OĽaNO).Pelicarić vyjadril podporu nezávislej advokácii na Slovensku a apeloval na zachovanie nezávislosti advokátskej samosprávy aj v oblasti disciplinárneho konania voči členom advokátskeho stavu. Informovala o tom Slovenská advokátska komora (SAK) na svojej internetovej stránke.Obavy predsedu CCBE súvisia so zriadením Najvyššieho správneho súdu, ktorý by mal mať aj disciplinárnu právomoc voči sudcom všeobecných súdov, prokurátorom a aj ďalším právnickým profesiám.„Debata bude určite aj smerom k advokátom,“ uviedla na tlačovej besede po schválení reformy justície ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).„Prvá a najdôležitejšia úloha advokátov je reprezentovať svojich klientov a práva a záujmy týchto klientov, ktoré sú chránené zákonom. Právo na právnu pomoc je jedným z ústavných práv ustanovených v Ústave SR a toto právo musí byť naplno zaručené. To by bolo nemožné, ak by nezávislosť advokátov, teda ich disciplinárna právomoc a nezávislosť Slovenskej advokátskej komory nebola dodržaná,“ píše v liste Pelicarić.Ako dodal, SAK požaduje vysoké etické štandardy a neustále ich presadzuje prostredníctvom svojich disciplinárnych orgánov.Podľa Pelicarića je kľúčové, aby všetky navrhované zmeny systému „bŕzd a protiváh“ boli transparentne prediskutované a opatrne premyslené.„Je nevyhnutné, aby bol právny štát na Slovensku uchovaný v takej sile, ako je v celej Európskej únii, “ uzavrel Pelicarić.