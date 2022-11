Znižovanie trestov za ekonomické zločiny je podľa Remišovej snom každého zlodeja, strana Za ľudí takéto návrhy odmieta

Novelu predložil Taraba

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Za ľudí je zásadne proti znižovaniu trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Uviedla to po dnešnom rokovaní vlády šéfka strany a vicepremiérka Veronika Remišová . Podľa nej sú podobné návrhy snom každého zlodeja.„Ekonomické trestné činy sú rovnako závažné ako akékoľvek iné trestné činy," povedala s tým, že takéto skutky vysávajú mimoriadne cenné zdroje zo štátu. Tie potom podľa Remišovej chýbajú v školstve alebo v zdravotníctve.To aby „megapodvodníci" dostali napríklad len podmienečný trest považuje vicepremiérka za neakceptovateľné.„Pán generálny prokurátor a aj niektorí politici napriek celým politickým spektrom sú za to, aby sa sadzby znižovali, my sme zásadne proti tomu," dodala Remišová.Návrh novely Trestného zákona, ktorý by viedol k znižovaniu trestných sadzieb za ekonomické trestné činy predložil do parlamentu opozičný poslanec Tomáš Taraba.Vlastnú novelu vypracovalo aj ministerstvo spravodlivosti ešte pod vedením bývalej ministerky Márie Kolíkovej Tá tiež obsahuje viacero bodov smerujúcich k zníženiu trestov, resp. k väčšiemu preferovaniu alternatívnych trestov a ďalších prvkov restoratívnej justície.Rezort však zdôrazňuje, že aj v prípade schválenia takýchto úprav budú trestné sadzby v slovenskom Trestnom zákone stále výrazne prísnejšie, ako je obvyklé v okolitých krajinách i ďalších štátoch Európskej únie.