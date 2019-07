Znovuzavedenie práva na odpoveď pre politikov zatiaľ nemá podporu

Na archívnej snímke Dušan Jarjabek. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Novela tlačového zákona, ktorou by sa malo znovu zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov, nemusí byť prerokovaná ani na septembrovej schôdzi parlamentu. Vyplýva to z vyjadrení predkladateľa návrhu Dušana Jarjabka (Smer-SD). Pre TASR povedal, že návrh zatiaľ nemá podporu v koalícii. Jarjabek nevie, aká bude v koalícii situácia, ani vzhľadom na to, že čoskoro vyprší platnosť koaličnej zmluvy.Novela prešla do druhého čítania ešte 1. februára. Odvtedy sa z rokovania pléna opakovane presúvala.vysvetlil pre TASR Jarjabek. Sám je zástancom vytvorenia tlačovej rady, no myslí si, že v tomto volebnom období takýto návrh nenájde podporu.Podpora návrhu závisí podľa Jarjabka od Koaličnej rady.priblížil.doplnil s tým, že bude spokojný, keď návrh zákona prejde aj v minimálnej polohe.Poslanec zdôraznil aj potrebu riešenia mediálneho priestoru v rámci elektronických médií. Pripomenul, že smernica Rady Európy zaviazala všetky členské štáty na predloženie návrhu zákona, ktorý má túto situáciu riešiť.doplnil s tým, že mediálny zákon v jednotlivých krajinách sa bude dopĺňať.Právo na odpoveď aj pre verejných činiteľov bolo do slovenského právneho poriadku zavedené od 1. júna 2008, teda v čase prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD). V roku 2011 počas kabinetu Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS) bol tento inštitút pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Jarjabek to chce vrátiť do pôvodného stavu.