Zo samoty do malého bytu. Ostrov Budelli opúšťa jeho ochranca, ktorý tam žil sám vyše 30 rokov

Ostrov s ružovou plážou

Budelli mal byť iba zastávkou

Desaťtisíce podpisov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 - Taliansky dôchodca Mauro Morandi musí opustiť ostrov Budelli, na ktorom žil sám viac ako 30 rokov. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Osemdesiatjedenročný muž sa na „fliačik zeme“ v súostroví La Maddalena medzi Sardíniou a francúzskou Korzikou presťahoval v roku 1989.Minulý rok mu však vlastníci ostrova presláveného svojou ružovou plážou oznámili, že sa má odsťahovať.„Odídem v nádeji, že v budúcnosti bude Budelli chránený tak, ako som ho chránil celých 32 rokov,“ napísal Morandi v nedeľu na Facebooku.Niekdajší učiteľ telesnej výchovy v roku 2018 pre BBC uviedol, že „vždy bol tak trochu rebel“.„Mal som dosť našej spoločnosti - konzumu a politickej situácie v Taliansku. Rozhodol som sa presťahovať na opustený ostrov v Polynézii, ďaleko od celej civilizácie. Chcel som začať nový život v blízkosti prírody," vyhlásil vtedy Morandi.Keď sa spolu s niekoľkými priateľmi vydali na cestu, urobili si zastávku na talianskom súostroví La Maddalena, kde plánovali pracovať a zarobiť si peniaze na financovanie ďalších svojich ciest.Po príchode na Budelli a stretnutí so strážcom ostrova, ktorý sa chystal do dôchodku, sa však Morandi rozhodol zostať. Odvtedy sa staral o ostrov a rozprával sa s turistami.V priebehu desaťročí niekoľkokrát čelil hrozbám vysťahovania. Vlani predstaviteľ Národného parku La Maddalena Fabrizio Fonnesu pre CNN uviedol, že Morandi vykonal nelegálne úpravy svojej chaty, bývalej rádiostanice z obdobia druhej svetovej vojny.V petícii, ktorá vyzývala taliansku vládu, aby mu umožnila zostať, bolo viac ako 70-tisíc podpisov.V nedeľu však Morandi oznámil svoje rozhodnutie odísť a pre britský denník The Guardian povedal, že sa presťahuje do malého bytu na neďalekom ostrove La Maddalena.„Môj život sa príliš nezmení. Stále budem mať pred očami more,“ skonštatoval Morandi.