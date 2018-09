Zo Slovákov nepostúpil nikto do hlavnej súťaže v stolnom tenise

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

ME v stolnom tenise:



Muži - 1. kvalifikačná skupina:



Samuel NOVOTA (SR) - Ioannis Sgouropoulos (Gréc.) 1:4 (-11, 10, -9, -9, -11)



Samuel NOVOTA (SR) - Tomislav Pučar (Slovin.) 2:4 (6, 6, -6, -6, -9, -5)



NOVOTA - Marko Jevtovič (Srb.) 0:4 (-8, -7, -16, -7)







Muži - 20. kvalifikačná skupina:



Alexander VALUCH (SR) - Ibrahim Gündüz (Tur.) 2:4 (-9, -10, 3, 6, 14, 10)



Alexander VALUCH (SR) - Nandor Écseki (Maď.) 1:4 (12, -7, -6, -5, -4)



VALUCH - Denislav Kodjabašev (Bulh.) 4:3 (7, -4, -9, 9, 4, -12, 0)







Ženy - 5. kvalifikačná skupina:



Eva ÓDOROVÁ (SR) - Daniela Monteirová (Rum.) 1:4 (-5, -8, -9, 9, -9)



Eva ÓDOROVÁ (SR) - Natalia Bajorová (Poľ.) 3:4 (-5, 5, -7, 8, 10, 8, -9)



ÓDOROVÁ - Celia Silvová (Port.) 4:0 (3, 3, 6, 4)







Ženy - 19. kvalifikačná skupina:



Tatiana KUKUĽKOVÁ - Jamila Laurentiová (Tal.) 1:4 (-8, -10, 3, -6, -8)



Tatiana KUKUĽKOVÁ - Petra Peteková (Chor.) 4:3 (6, 8, -9, 6, -7, -3, 9)



KUKUĽKOVÁ - Izabela Lulpuleskuová (Srb.) 3:4 (0, -8, -9, -10, 8, 7, -8)







Štvorhra:



Muži - predkolo:



Ľubomír PIŠTEJ, Ioannis Sgouropoulos (SR/Gr.) - Carlos Franco, Miguel Vilchez (Šp.) 3:0 (6, 5, 1)



NOVOTA, VALUCH - Mihai Bobocica, Leonardo Mutti (Tal.) 0:3 (-9, -9, -4)







Ženy - predkolo:



KUKUĽKOVÁ, ÓDOROVÁ - Aleksandra Vovková, Katarina Strazarová (Slovin.) 3:0 (7, 8, 9)



Mix:



Predkolo:



Wang JANG, ÓDOROVÁ (SR) - Alex Naumi, Anna Kirichenková 3:1 (5, -9, 11, 6)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alicante 19. septembra (TASR) - Zo štvorice slovenských stolných tenistov, ktorí sa predstavili v utorok a stredu v kvalifikácii dvojhry, si ani jeden nevybojoval účasť v hlavnej súťaži na ME v španielskom Alicante. V tej sa tak predstavia len nasadení Ľubomír Pištej, Wang Jang a Barbora Balážová.Medzi mužmi sa o prienik do hlavnej fázy pokúšali Samuel Novota a Alexander Valuch. Kým prvý menovaný prehral všetky tri svoje zápasy a v 1. skupine obsadil posledné miesto, Valuch skončil s bilanciou dve výhry a jedna prehra na 2. priečke v 20. skupine.Z každej z 23 skupín však postúpil priamo do hlavnej časti len víťaz. Z 23 hráčov na druhých miestach ďalej žrebovali 18, ktorí dostali šancu na zostávajúcich deväť miesteniek v predkole. Slovenský reprezentant mal však smolu, keďže ho pri žrebovaní nevybrali.Nedarilo sa ani dvojici žien. Skúsená Eva Ódorová skončila s bilanciou jedna výhra a dve prehry na 3. mieste 5. skupiny kvalifikácie, Tatiana Kukuľková obišla rovnako v 19. skupine.Viac sa darilo vo štvorhre a v mixoch. Ódorová s Kukuľkovou postúpili do hlavnej súťaže po triumfe nad slovinskou dvojicou Aleksandra Vovková a Katarina Strazarová 3:0, Pištej s Grékom Ioannisom Sgouropoulosom postúpili cez Španielov Carlosa Franca a Miguela Vilcheza taktiež 3:0. Novota s Valuchom skončili v predkole po prehre s Talianmi Mihaiom Bobocicom a Leonardom Muttim 0:3.V mixe postúpili do hlavnej súťaže Wang Jang s Ódorovou po triumfe nad Fínmi Alexom Naumim a Annou Kirichenkovou 3:1. V stredu večer ich ešte čakal duel 1. kola s rumunským duom Ovidiu Ionescu - Bernadette Szőcsová. V rovnakej fáze nastúpili aj Pištej s Balážovou proti ďalším Rumunom Hunorovi Szőcsovi a Deniele Monteirovej Dodeanovej.