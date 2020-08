Zo Slovenska odletel do Libanonu vládny špeciál s tonami potravín a zdravotníckeho materiálu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spolupráca štyroch ministerstiev

Plánovali odoslať aj záchranársky tím

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko poskytlo Libanonu v súvislosti s minulotýždňovým výbuchom v Bejrúte finančný príspevok 100-tisíc eur. Zo Slovenska v utorok odletel aj vládny špeciál naložený zdravotníckym materiálom a potravinami. Materiálna pomoc s hmotnosťou vyše 6-tisíc kilogramov má hodnotu približne 60-tisíc eur.Na finančnej pomoci spolupracovali ministerstvá vnútra zdravotníctva spolu s neziskovou organizáciou Človek v ohrození Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety . Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) na utorkovej tlačovej besede.Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková uviedla, že lieky a zdravotnícky materiál má hmotnosť takmer dvoch ton. Ide o lieky proti bolesti, infúzne roztoky či obväzy. „Veríme, že táto pomoc pomôže skoršiemu uzdraveniu zranených,“ dodala.„Okamžite po tragických udalostiach v Bejrúte sme chceli poskytnúť prostredníctvom informačného systému Európskej únie pomoc záchranárskych tímov. Do Bejrútu sme plánovali vyslať 20 ľudí - príslušníkov hasičského a záchranného zboru, horskej záchrannej služby, psovodov so psami vycvičenými na vyhľadávanie ľudí, a členov krízového riadenia. Vzhľadom na to, že mnohé krajiny poskytli podobnú pomoc, tak tá naša nebola reflektovaná zo strany Libanonu,“ vysvetlil Mikulec.V utorok 4. augusta libanonským hlavným mestom Bejrút otriasla séria výbuchov. Po explózii 2 750 ton dusičnanu amónneho potvrdili úmrtie 135 osôb a približne päťtisíc zranených.