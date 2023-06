Zo Slovenska sa nelegálne vyviezli lieky asi za 4,1 milióna eur

Zo Slovenska sa od februára do apríla nelegálne vyviezli lieky v hodnote približne 4,1 milióna eur. Išlo prevažne o cytostatiká, imunosupresíva a imunoglobulíny.





Vývoz liekov zaznamenali v 17 lekárňach v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. "Vykonali sme cielené inšpekcie na celom území SR, pričom sa v uvedených lekárňach potvrdil protizákonný vývoz liekov do zahraničia," ozrejmil riaditeľ ŠÚKL Peter Potúček.Ústav priblížil, že lekárne na základe falšovaných lekárskych predpisov či opakovane použitých receptov objednávali lieky z takzvaného emergentného systému. Zároveň získané lieky lekárne sprostredkovali na ďalší predaj do inej lekárne."Prostredníctvom národného verifikačného systému, ktorým je možne na základe špecifických údajov sledovať pohyb každého jedného balenia lieku, bolo zistené, že lieky boli vyvezené do zahraničia," doplnil Potúček. Štátny ústav navrhuje udelenie pokuty v hornej polovici zákonnej sadzby, ktorú môže udeliť Ministerstvo zdravotníctva SR."Vo veci podozrenia z nelegálneho reexportu liekov zo Slovenska do zahraničia v hodnote viac ako štyroch miliónov eur, v čase obmedzenej dostupnosti liekov, čo prispelo k nedostatku liekov na Slovensku, bude vzhľadom na závažnosť zistení ŠÚKL, konať príslušná krajská prokuratúra pod dohľadom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky," avizoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.