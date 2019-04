Zo Slovenska zmizlo vyše sedem ton odpadu Foto: TESCO STORES SR Foto: TESCO STORES SR

Bratislava 30. apríla (OTS) - Spoločnosť Tesco sa rozhodla prispieť k boju proti odpadu aj mimo svojich prevádzok a ukázať, že je dobrým susedom. Stovky zamestnancov Tesca sa pri príležitosti svetového Dňa Zeme (22. apríl) zapojili do upratovania po celom Slovensku v rámci iniciatívy Upracme Slovensko. V okolí svojich prevádzok a u rôznych partnerských organizácií vyzbierali viac ako sedem ton odpadu.Spoločnosť Tesco sa dlhodobo angažuje v oblasti udržateľnosti a podpory komunít. „“ uviedla manažérka CSR pre Tesco na SlovenskuSnahou spoločnosti bolo do iniciatívy zapojiť čo najviac zamestnancov. „,“ zhodnotilaNajviac zamestnancov sa zapojilo do upratovania v Bratislave. Ich zapojenie ocenil aj starosta Mestskej časti Ružinov: „“ Najviac odpadu sa vyzbieralo v Bratislave na Zlatých Pieskoch, kde sa zapojili zamestnanci obchodu aj centrálnej kancelárie. Najväčší počet dobrovoľníkov z jedného obchodu bol v hypermarkete v Košiciach, kde sa zapojilo až 34 zamestnancov.“ zhodnotila hlavná koordinátorka iniciatívy Upracme Slovensko,. Organizátori Upracme Slovensko majú za cieľ vyčistiť krajinu od čiernych skládok a voľne pohodených odpadkov. Organizujú preto dve národné podujatia, jedno jarné a jedno jesenné.