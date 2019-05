Zo Slovenska zmizlo vyše sedem ton odpadu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Tesco sa dlhodobo angažuje v oblasti udržateľnosti a podpory komunít. "Aj touto cestou chceme podporiť komunity, v ktorých pôsobíme, a aktívne prispievať k tomu, aby boli čistejšie a krajšie. Nielen pre našich kolegov, ale aj pre všetkých ľudí z nášho susedstva," uviedlaSnahou spoločnosti bolo do iniciatívy zapojiť čo najviac zamestnancov. "Zapojilo sa vyše 800 kolegov z centrálnej kancelárie, distribučného centra a 70 obchodov Tesco po celom Slovensku. Vysoká účasť kolegov potvrdila, že životné prostredie im nie je ľahostajné. Od kolegov, rovnako ako od rôznych miest a obcí sme dostali vynikajúcu spätnú väzbu, preto to určite nebola posledná akcia tohto druhu," zhodnotilaNajviac zamestnancov sa zapojilo do upratovania v Bratislave. Ich zapojenie ocenil aj: "Radi by sme sa poďakovali tímu manažérov Tesco Slovensko, ktorí dnes poupratovali okolie Štrkovca a Park Andreja Hlinku. Vážime si, že venovali svoj čas Ružinovu." Najviac odpadu sa vyzbieralo v Bratislave na Zlatých Pieskoch, kde sa zapojili zamestnanci obchodu aj centrálnej kancelárie. Najväčší počet dobrovoľníkov z jedného obchodu bol v hypermarkete v Košiciach, kde sa zapojilo až 34 zamestnancov."Veľmi náš teší, že sa obchodný reťazec Tesco pridal k národnej iniciatíve Upracme Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme. Zapojiť taký počet zamestnancov a vyčistiť okolie svojich prevádzok je skvelý počin v boji proti znečisťovaniu životného prostredia. Je dôležité, aby sa ľudia zaujímali o túto tematiku, ale zároveň je potrebné dbať na zníženie tvorby odpadu." zhodnotila. Organizátori Upracme Slovensko majú za cieľ vyčistiť krajinu od čiernych skládok a voľne pohodených odpadkov. Organizujú preto dve národné podujatia, jedno jarné a jedno jesenné.