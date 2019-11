Zo slovenského vidieka sa za 30 rokov od Novembra 1989 vytratili kravy

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Nitra 18. novembra (TASR) – Za uplynulých 30 rokov od Nežnej revolúcie sa počty dojníc na Slovensku znížili na jednu štvrtinu pôvodných stavov.informovala o tom Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) so sídlom v Nitre.Priemerná úžitkovosť na prelome 80. rokov dosahovala 3764 litrov na kravu a rok, aktuálna sa približuje k 7300 litrom.skonštatovala Štefániková. Podľa predsedu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexandra Pastoreka bol pokles produkcie pomalší ako pokles stavov len vďaka nárastu úžitkovosti.tvrdí Pastorek.Za ostatných 30 rokov ukončili produkciu mlieka aj farmy z takých regiónov, kde bola práca v poľnohospodárstve jednou z mála možností na zamestnanie. Len od vstupu Slovenska do Európskej únie poklesol počet podnikov prvovýroby mlieka o polovicu. Rozhodnutie znížiť stavy dojníc alebo zrušiť ich chov priamo súviselo s finančnou situáciou chovateľov. Tá sa po roku 1989 začala zhoršovať najmä z dôvodu poklesu podpôr.uviedla Štefániková.Náklady na výrobu mlieka rástli za posledných 30 rokov výrazne vyšším tempom ako výnosy z predaja mlieka.skonštatovala riaditeľka SZPM.Podľa nedávneho prieskumu zväzu bolo až 76 percent ustajňovacích priestorov na chov mliekového hovädzieho dobytka vybudovaných v období od roku 1950 do roku 1989.uzatvoril Pastorek.