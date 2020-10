Zo soboty na nedeľu sa mení čas, pospíme si o hodinu dlhšie

Porušenie biorytmu spôsobuje problémy

Európsky parlament podporil ukončenie zmeny času

24.10.2020 - V noci zo soboty 24. na nedeľu 25. októbra Slovensko prechádza z letného času na zimný, teda stredoeurópsky čas. Ručičky sa o 3:00 vrátia späť na 2:00. Ľudia budú tak spať o hodinu dlhšie. Hlavným cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla.Nevýhodou je porušenie biorytmu, ktoré mnohým ľuďom spôsobuje problémy. Letný čas platil v tomto roku od nedele 29. marca na území Slovenska aj ostatných európskych štátov, ktoré sú súčasťou stredoeurópskeho časového pásma.Na území Slovenska letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka, no od roku 1999 sa Slovensko pripojilo k Európskej únii a letný čas trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.Európsky parlament podporil ukončenie striedania letného a zimného času od roku 2021. Obyvatelia členských štátov, ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021.V krajinách, ktoré si chcú ponechať štandardný zimný čas, by sa mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021. Europoslanci požadujú, aby Európska komisia v snahe zabrániť narušeniu fungovania jednotného trhu koordinovala rozhodnutia členských štátov o úprave ich vlastného času.