Zo strechy kamiónu odletel kus ľadu a trafil protiidúce auto, vodič sa zranil len ľahko (foto)

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala 17. januára o 6:40 na ceste z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom. Z doposiaľ nezisteného kamióna s návesom, ktoré smerovalo do Myjavy, odpadol kus ľadu na čelné sklo protiidúceho vozidla. Ľad poškodil vozidlo a vodič osobného auta utrpel ľahké zranenie.„Žiadame prípadných svedkov tejto nehody, ktorí by mohli prispieť k stotožneniu nákladnej súpravy, aby nás kontaktovali na čísle 0961/243520 alebo na známom telefónnom čísle 158. Tiež nás môžete kontaktovať na Facebooku Polícia SR – Trenčiansky kraj," uviedla polícia.Polícia zároveň apeluje predovšetkým na vodičov nákladných motorových vozidiel, ale aj osobných áut, aby si v zimnom období pred jazdou z vozidla a z nákladu odstránili kusy ľadu a snehu, ktoré by sa mohli počas jazdy uvoľniť.