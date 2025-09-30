|
Utorok 30.9.2025
Meniny má Jarolím
Denník - Správy
Zo študenta expert na kyberbezpečnosť. Konferencia Junior Security Summit ukázala trendy
Tagy: Konferencia Kyberbezpečnosť PR
Aj tieto slová odzneli na konferencii Junior Security Summit. Do bratislavského Binária zavítali študenti z celého Slovenska a odborníci z praxe, aby sa rozprávali o aktuálnych výzvach v odvetví kybernetickej ...
30.9.2025 (SITA.sk) - Aj tieto slová odzneli na konferencii Junior Security Summit. Do bratislavského Binária zavítali študenti z celého Slovenska a odborníci z praxe, aby sa rozprávali o aktuálnych výzvach v odvetví kybernetickej bezpečnosti a zároveň hľadali spôsoby, ako čo najlepšie využiť znalosti v reálnom živote.
Účastníkom prvého ročníka pripravili partneri konferencie bohatý program. "Buďte aktívni, buďte viditeľní, buďte draví," odporučil študentom Jozef Chutňák, riaditeľ spoločnosti ITAPS, ktorá už pätnásty rok prepája akademický svet s komerčnou sférou, aj prostredníctvom programu Digitálni ochrancovia, ktorý trénuje mladých ľudí na kariéru v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Najslabším článkom bezpečnosti nie sú technológie, ale často človek. Jakub Jančík z Barracuda Networks od partnera konferencie Comguard svoju prednášku o sociálnom inžinierstve prešpikoval množstvom príkladov z reálneho života. Ukázal na nich, ako ľahko sa možno cez zneužitie dôvery ľudí dostať aj k zabezpečeným systémom a ako sa pred nimi brániť.
Kvantové počítače prinesú ľudstvu nové možnosti, už dnes však vieme, že otrasú svetom kybernetickej bezpečnosti. Zora Hollá z IBM vysvetlila, čo tento vedecký prelom znamená pre šifrovanie a ako sa už dnes musíme na tento čas pripravovať.
Technológia blockchainu je s nami naopak už dlhšie, no zatiaľ sa nevyužíva jej plný potenciál. O tom, ako s jej pomocou vybudovať bezpečný a dôveryhodný systém aj bez potreby centrálneho správcu rozprávali Adela Bobovská a Tomáš Buday zo spoločnosti Hewlett Packard Enterprise.
Kontajnery mali do IT priniesť konzistentné prostredia, ktoré možno rýchlo nasadiť a škálovať. Ani virtuálne prostredia však nie sú odolné voči kybernetickým útokom. Rastislav Pečík z Exclusive Networks prakticky ukázal, aké sú ich zraniteľnosti a ako im možno predchádzať napríklad pomocou riešenia StackRox pre RedHat.
Róbert Kováč z Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja SR zase študentom vysvetlil úlohy, ktorým sa rezort venuje v tejto oblasti. Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti hovoril aj o opatreniach, ktoré ministerstvo aktívne prijíma, aby znížilo riziká nielen na vrcholnej úrovni, ale i v tej najmenšej obci.
Konferenciu uzavrela panelová diskusia zástupcov komerčného sektora – Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja SR, ale i akademickej sféry, ktorá mala zastúpenie v podobe pedagóga i študenta Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Témou debaty bolo práve prepájanie štúdia a praxe, možnosti spolupráce, ale i dopad umelej inteligencie na informačné technológie a šance študentov zapájať sa do reálnych úloh vo firmách.
Kybernetická bezpečnosť je v dnešnej digitálnej ére jednou z najkritickejších oblastí. Naša závislosť od technológií rastie a spolu s ňou i sofistikovanosť kybernetických hrozieb. Ukázala to aj konferencia Junior Security Summit. Aj v tomto kontexte je preto nevyhnutné, aby sa študenti mohli oboznamovať s reálnymi problémami, ktorým budú neskôr ako odborníci čeliť. Aj vďaka expertom z praxe, ktorí s meniacimi sa hrozbami prichádzajú denne do styku, tak dokážu sledovať najnovšie trendy a pripravovať sa na svoju budúcu kariéru.
Zdroj: SITA.sk
