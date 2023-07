Zo Žiliny do Terchovej sa dá na bicykli dostať po 23-kilometrovej cyklotrase, je unikátna sústavou premostení

Osemnásť mostov cez Varínku

Riešili veľa vlastníckych vzťahov

1.7.2023 (SITA.sk) - Cyklisti smerujúci zo Žiliny do Terchovej majú možnosť úplne sa vyhnúť premávke na frekventovanej ceste II/583. Využiť môžu viac ako 23 kilometrov dlhú cyklomagistrálu, ktorá bola tento týždeň oficiálne otvorená.Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Holienčíková , Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra sa na ňu podarilo získať šesťmiliónový nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu.Cyklomagistrála sa realizovanou dĺžkou a výškou investície radí k najnáročnejším projektom cyklotrás na Slovensku. Hlavná cyklotrasa prechádza cez územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín.Vedľajšia trasa smeruje z Varína cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa, ktorá slúži na spojenie hlavnej trasy s vedľajšou v rámci obce Koňhora.Unikátom stavby je sústava premostení rieky Varínka, pričom na trase je spolu 18 mostných telies v dĺžke od 10 do 80 metrov.„Tešme sa z diela, ktoré patrí medzi tie najväčšie, čo sa týka cyklotrás na Slovensku, a tešme sa z tých výsledkov. Pevne verím, že ľudia, ktorí po tejto cyklotrase pôjdu, si užijú nielen cyklistiku, ale aj krásu prostredia,“ uviedol na oficiálnom otvorení primátor Žiliny Peter Fiabáne Podľa Petra Chrapčiaka z malofatranskej OOCR bolo potrebné pri samotnej príprave cyklomagistrály vyriešiť veľké množstvo vlastníckych vzťahov.„Vlastníkmi boli fyzické osoby, urbárske spoločenstvá, firmy, štátne podniky, čo je vo výsledku viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach. Veľkosť projektu dokumentuje aj náročný proces stavebného povolenia, inžinieringu či verejného obstarávania,“ dodal Chrapčiak.